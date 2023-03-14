Giriş Tarihi: 14.03.2023 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
11:16
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin liyakatsizliği Armağan Çağlayan'ı çıldırttı: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız!
Akciğer kanseri ile mücadele ettiği bu dönemde işinden kopmayan Armağan Çağlayan son olarak sosyal medya hesabından CHP'li Tunç Soyer'in yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert çıkıştı. Armağan Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle yaşadıklarını anlatarak isyan etti. İzmir'de sergilediği gösteri sonrası kuliste yaşananları tek tek anlatan Armağan Çağlayan, çok sinirlendi. Belediye çalışanını liyakatsizlikle suçlayan Armağan Çağlayan "Para verdiniz diye beni satın alamazsınız" dedi. İşte Armağan Çağlayan'ın dikkat çeken tweetleri...