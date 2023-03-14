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Haberler Galeri CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin liyakatsizliği Armağan Çağlayan'ı çıldırttı: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız!
Giriş Tarihi: 14.03.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 11:16

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin liyakatsizliği Armağan Çağlayan'ı çıldırttı: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız!

Akciğer kanseri ile mücadele ettiği bu dönemde işinden kopmayan Armağan Çağlayan son olarak sosyal medya hesabından CHP'li Tunç Soyer'in yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert çıkıştı. Armağan Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle yaşadıklarını anlatarak isyan etti. İzmir'de sergilediği gösteri sonrası kuliste yaşananları tek tek anlatan Armağan Çağlayan, çok sinirlendi. Belediye çalışanını liyakatsizlikle suçlayan Armağan Çağlayan "Para verdiniz diye beni satın alamazsınız" dedi. İşte Armağan Çağlayan'ın dikkat çeken tweetleri...

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin liyakatsizliği Armağan Çağlayan’ı çıldırttı: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız!

Armağan Çağlayan, CHP'li belediye ile yaşadığı sorunu sosyal medyaya taşıdı. Kulisinde yaşananları aktardığı paylaşımlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan isyan etti.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin liyakatsizliği Armağan Çağlayan’ı çıldırttı: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız!

Akciğer kanseri ile mücadele ettiği bu dönemde işinden kopmayan Armağan Çağlayan son olarak sosyal medya hesabından CHP'li Tunç Soyer'in yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert çıkıştı.

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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin liyakatsizliği Armağan Çağlayan’ı çıldırttı: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız!

Armağan Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle yaşadıklarını anlatarak isyan etti.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin liyakatsizliği Armağan Çağlayan’ı çıldırttı: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız!

İzmir'de sergilediği gösteri sonrası kuliste yaşananları tek tek anlatan Armağan Çağlayan, çok sinirlendi. Belediye çalışanını liyakatsizlikle suçlayan Armağan Çağlayan "Para verdiniz diye beni satın alamazsınız" dedi. İşte Armağan Çağlayan'ın dikkat çeken tweetleri...

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin liyakatsizliği Armağan Çağlayan’ı çıldırttı: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız!

Twitter hesabında açıklamada bulunan Çağlayan "İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Size Anlatacakları Var' gösterisini satın aldı. Biletler 45 saniyede bitti" diyerek şunları söyledi:

"İnstagramdan milyon "hakarete" uğradım. Gösteri günü geldi. Salonda olan kişi sayısı 80. Bütün profesyonelliğimle işimi yaptım. 2 saat gösteri yapıp sahneden indim.

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