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Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne Aslı Enver doğum kilolarını verdi! Fit haline yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 14:25

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver doğum kilolarını verdi! Fit haline yorum yağdı!

'Kavak Yelleri'ndeki rolüyle ününe ün katan ve birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, geçtiğimiz aylarda ise anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Aslı Enver, kızı ve eşiyle gittiği Amerika tatilinin ardından rotasını Meksika'ya çevirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında anne olan ünlü oyuncu, eski formuna kavuştu.

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver doğum kilolarını verdi! Fit haline yorum yağdı!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl 12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti. Son olarak kızı ve eşiyle birlikte Amerika tatiline giden ünlü oyuncu, Amerika'nın ardından rotayı Meksika'ya çevirdi. Paylaşımları olay oldu...

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver doğum kilolarını verdi! Fit haline yorum yağdı!

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

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Çiçeği burnunda anne Aslı Enver doğum kilolarını verdi! Fit haline yorum yağdı!

Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. 39 yaşındaki Aslı Enver ve eşi, 4 Temmuz'da kızlarını kucaklarına aldı.

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver doğum kilolarını verdi! Fit haline yorum yağdı!

"UYUYAMIYORUZ"

Bir gazetecinin 'Elay'dan sonra hayatınızda neler değişti?' sorusuna esprili bir cevap veren Enver, "Uyuyamıyoruz" diye konuşmuştu.

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver doğum kilolarını verdi! Fit haline yorum yağdı!

Ünlü oyuncu, sosyal medyadan yepyeni bir poz paylaştı.

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