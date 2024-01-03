Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
14:25
Çiçeği burnunda anne Aslı Enver doğum kilolarını verdi! Fit haline yorum yağdı!
'Kavak Yelleri'ndeki rolüyle ününe ün katan ve birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, geçtiğimiz aylarda ise anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Aslı Enver, kızı ve eşiyle gittiği Amerika tatilinin ardından rotasını Meksika'ya çevirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında anne olan ünlü oyuncu, eski formuna kavuştu.