Çiçeği burnunda anne Aslı Enver doğum kilolarını verdi! Fit haline yorum yağdı!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl 12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti. Son olarak kızı ve eşiyle birlikte Amerika tatiline giden ünlü oyuncu, Amerika'nın ardından rotayı Meksika'ya çevirdi. Paylaşımları olay oldu...