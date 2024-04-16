Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
11:50
Çiçeği burnunda anne-baba Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten ikizleriyle siyah-beyaz pozlar!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini süren genç çiftten siyah-beyaz aile pozları geldi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin minik ikizleri ile karelerine "Maşallah" yorumları yağdı...