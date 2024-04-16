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Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne-baba Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten ikizleriyle siyah-beyaz pozlar!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:50

Çiçeği burnunda anne-baba Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten ikizleriyle siyah-beyaz pozlar!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini süren genç çiftten siyah-beyaz aile pozları geldi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin minik ikizleri ile karelerine "Maşallah" yorumları yağdı...

Çiçeği burnunda anne-baba Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten ikizleriyle siyah-beyaz pozlar!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Çiçeği burnunda anne-baba Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten ikizleriyle siyah-beyaz pozlar!

Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

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Çiçeği burnunda anne-baba Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten ikizleriyle siyah-beyaz pozlar!

KALBİNDEKİ RAHATSIZLIK HERKESİ KORKUTTU

Ancak İbrahim Ayel'in kalbinde meydana gelen sorun hem ünlü çifti, hem de çiftin ailesini oldukça korkuttu.

Çiçeği burnunda anne-baba Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten ikizleriyle siyah-beyaz pozlar!

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini süren genç çiftten siyah-beyaz aile pozları geldi.

Çiçeği burnunda anne-baba Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten ikizleriyle siyah-beyaz pozlar!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin minik ikizleri ile karelerine "Maşallah" yorumları yağdı...

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