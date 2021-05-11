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Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal’ın karnı burnunda paylaşımı olay oldu! Mor mini elbisesiyle baş döndürdü!
Giriş Tarihi: 10.05.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:14

Çiçeği burnunda anne ’ın paylaşımı olay oldu! Mor elbisesiyle baş döndürdü!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. 'dan halini yapan Kobal, takipçilerinden binlerce aldı. Sinem Kobal anneler gününe özel kızı Lalin'e hamile olduğu dönemden bir karesini paylaştı. Sinem Kobal, 'nü hamilelik pozuyla kutladı.

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal’ın karnı burnunda paylaşımı olay oldu! Mor mini elbisesiyle baş döndürdü!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal’ın karnı burnunda paylaşımı olay oldu! Mor mini elbisesiyle baş döndürdü!

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren , geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti.

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Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal’ın karnı burnunda paylaşımı olay oldu! Mor mini elbisesiyle baş döndürdü!

Sosyal medyayı son dönemde oldukça aktif kullanan 'dan yeni geldi.

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal’ın karnı burnunda paylaşımı olay oldu! Mor mini elbisesiyle baş döndürdü!

anneler gününe özel kızı Lalin'e hamile olduğu dönemden bir karesini paylaştı.

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal’ın karnı burnunda paylaşımı olay oldu! Mor mini elbisesiyle baş döndürdü!

, 'nü hamilelik pozuyla kutladı.

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