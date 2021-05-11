Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal’ın karnı burnunda paylaşımı olay oldu! Mor mini elbisesiyle baş döndürdü!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Instagram'dan karnı burnunda halini paylaşım yapan Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Sinem Kobal anneler gününe özel kızı Lalin'e hamile olduğu dönemden bir karesini paylaştı. Sinem Kobal, Anneler Günü'nü hamilelik pozuyla kutladı.