Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
14:07
Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli müjdeyi böyle duyurdu! İkiz bebeklerinden Sinan Emir’i paylaştı! “Ayel’i bekliyoruz…”
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, gelinleri Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerine kavuşmuşlardı. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, çocuklarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı. Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdelemişti. Taze anne Yasemin Şefkatli'den son olarak yeni kare geldi. Yasemin Şefkatli ikizlerden minik Sinan Emir'i paylaştı. İşte Yasemin Şefkatli'nin "Tünaydın. Emirikoy'la Ayel'i bekliyoruz. Siz napıyorsunuz?" notu ile paylaştığı kare...