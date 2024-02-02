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Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli müjdeyi böyle duyurdu! İkiz bebeklerinden Sinan Emir’i paylaştı! “Ayel’i bekliyoruz…”
Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 14:07

Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli müjdeyi böyle duyurdu! İkiz bebeklerinden Sinan Emir’i paylaştı! “Ayel’i bekliyoruz…”

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, gelinleri Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerine kavuşmuşlardı. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, çocuklarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı. Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdelemişti. Taze anne Yasemin Şefkatli'den son olarak yeni kare geldi. Yasemin Şefkatli ikizlerden minik Sinan Emir'i paylaştı. İşte Yasemin Şefkatli'nin "Tünaydın. Emirikoy'la Ayel'i bekliyoruz. Siz napıyorsunuz?" notu ile paylaştığı kare...

Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli müjdeyi böyle duyurdu! İkiz bebeklerinden Sinan Emir’i paylaştı! “Ayel’i bekliyoruz…”

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünya evine girdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. Yasemin Şefkatli müjdeyi böyle duyurdu… Sinan Emir'le yaptığı yeni paylaşıma yorum yağdı…

Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli müjdeyi böyle duyurdu! İkiz bebeklerinden Sinan Emir’i paylaştı! “Ayel’i bekliyoruz…”

Yeniden torun sahibi olan İbrahim Tatlıses, ikizlerin kendisine benzediklerini söyleyip mutluluğunu paylaşmıştı. Tatlıses ailesinin yeni fertlerinden üzen haber gelmişti. İbrahim Tatlıses minik torunu için sevenlerinden dua istemişti.

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Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli müjdeyi böyle duyurdu! İkiz bebeklerinden Sinan Emir’i paylaştı! “Ayel’i bekliyoruz…”

Geçtiğimiz cumartesi günü dünyaya gelen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin birinin sağlık sorunu olduğu ortaya çıkmıştı. Dede İbrahim Tatlıses üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinden dua istemiş kalbinde sorun olan minik Tatlıses ameliyat olmuştu.

Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli müjdeyi böyle duyurdu! İkiz bebeklerinden Sinan Emir’i paylaştı! “Ayel’i bekliyoruz…”

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin sağlık durumu merak edilirken güzel anne Yasemin Şefkatli'den yeni paylaşım geldi.

Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli müjdeyi böyle duyurdu! İkiz bebeklerinden Sinan Emir’i paylaştı! “Ayel’i bekliyoruz…”

Yasemin Şefkatli son paylaşımını "Tünaydın. Emirikoy'la Ayel'i bekliyoruz. Siz napıyorsunuz?" notuyla yaptı. Takipçilerinden Yasemin Şefkatli'ye yorum yağdı.

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