Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli müjdeyi böyle duyurdu! İkiz bebeklerinden Sinan Emir’i paylaştı! “Ayel’i bekliyoruz…”

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünya evine girdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. Yasemin Şefkatli müjdeyi böyle duyurdu… Sinan Emir'le yaptığı yeni paylaşıma yorum yağdı…