Giriş Tarihi: 06.03.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 09:22

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı böyle yakalandı! İlişkileri hakkında ilk kez konuştu!

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu. Hande Erçel ile Hakan Sabancı köşe bucak kaçmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir mekanda yakalanmışlardı. Aşk iddialarını kural bozmayarak önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında. Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçmuştu. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile giden çift, dönüşte kamera karşısına geçti. Erçel ilişkisiyle ilgili "Her şey çok güzel" derken Sabancı da "Ciddi bir ilişki" yorumunu yaptı.