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Haberler Galeri Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı böyle yakalandı! İlişkileri hakkında ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 06.03.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 09:22

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı böyle yakalandı! İlişkileri hakkında ilk kez konuştu!

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu. Hande Erçel ile Hakan Sabancı köşe bucak kaçmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir mekanda yakalanmışlardı. Aşk iddialarını kural bozmayarak önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında. Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçmuştu. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile giden çift, dönüşte kamera karşısına geçti. Erçel ilişkisiyle ilgili "Her şey çok güzel" derken Sabancı da "Ciddi bir ilişki" yorumunu yaptı.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı böyle yakalandı! İlişkileri hakkında ilk kez konuştu!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz sürüyor. geçtiğimiz günlerde haftasonunu Şile'deki bir otelde geçiren sürpriz çift, şimdilerde Paris'e uçmuştu. Önce gün birlikte tatile giderken görüntülenen çiftin ilişkileri belgelenirken tatil dönüşü de havalimanında kamera karşısına geçti.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı böyle yakalandı! İlişkileri hakkında ilk kez konuştu!

Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşka yelken açmıştı.

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Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı böyle yakalandı! İlişkileri hakkında ilk kez konuştu!

Çiçeği burnunda çiftin, Mart ayında çok daha iyi görülebilen Kuzey Işıkları'nı Lapland'de seyretme planı yaptığı konuşuluyor.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı böyle yakalandı! İlişkileri hakkında ilk kez konuştu!

Takvim'in haberine göre; Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı böyle yakalandı! İlişkileri hakkında ilk kez konuştu!

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu.

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