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Haberler Galeri Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli tanınmaz halde! Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu son hali ile şoke etti!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 06:42

Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli tanınmaz halde! Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu son hali ile şoke etti!

Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından oyuncu Pembe Mutlu gerçek adıyla Pembe Gül sosyal medyada ilgi odağı oldu. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli, Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli tanınmaz halde! Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu son hali ile şoke etti!

Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından oyuncu Pembe Mutlu gerçek adıyla Pembe Gül sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli tanınmaz halde! Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu son hali ile şoke etti!

Kemal Sunal ile birlike rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'ya zaman acımadı.

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Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli tanınmaz halde! Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu son hali ile şoke etti!

Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli tanınmaz halde! Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu son hali ile şoke etti!

Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor.

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli tanınmaz halde! Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu son hali ile şoke etti!

İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli, Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

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