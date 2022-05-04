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Haberler Galeri Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeliydi! Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'ya geçen yıllar acımadı!
Giriş Tarihi: 04.05.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:08

Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeliydi! Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'ya geçen yıllar acımadı!

Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından oyuncu Pembe Mutlu gerçek adıyla Pembe Gül sosyal medyada ilgi odağı oldu. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli, Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeliydi! Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu’ya geçen yıllar acımadı!

Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeliydi! Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu’ya geçen yıllar acımadı!

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti.

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Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeliydi! Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu’ya geçen yıllar acımadı!

Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeliydi! Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu’ya geçen yıllar acımadı!

Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeliydi! Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu’ya geçen yıllar acımadı!

Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor.

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