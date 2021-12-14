Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Çiçek gibi açmışsın" Şarkıcı Zara'nın son hali sosyal medyayı salladı! İşte Zara'nın değişimi...
Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:36

"Çiçek gibi açmışsın" Şarkıcı Zara'nın son hali sosyal medyayı salladı! İşte Zara'nın değişimi...

Şarkıcı Zara son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Zara son olarak portakal bahçesinde çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. 45 yaşındaki güzel şarkıcı Zara'nın doğa ile iç içe pozuna hayranlarından beğeni yağdı. Zara'nın pozuna "Çiçek gibi çmışsın" yorumları yapıldı. İşte sevilen şarkıcı Zara'nın dikkat çeken paylaşımları...

Çiçek gibi açmışsın Şarkıcı Zara’nın son hali sosyal medyayı salladı! İşte Zara’nın değişimi...

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor.

Çiçek gibi açmışsın Şarkıcı Zara’nın son hali sosyal medyayı salladı! İşte Zara’nın değişimi...

Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara, giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çiçek gibi açmışsın Şarkıcı Zara’nın son hali sosyal medyayı salladı! İşte Zara’nın değişimi...

Güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı Zara sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Çiçek gibi açmışsın Şarkıcı Zara’nın son hali sosyal medyayı salladı! İşte Zara’nın değişimi...

Zara son olarak portakal bahçesinde çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Çiçek gibi açmışsın Şarkıcı Zara’nın son hali sosyal medyayı salladı! İşte Zara’nın değişimi...

45 yaşındaki güzel şarkıcı Zara'nın doğa ile iç içe pozuna hayranlarından beğeni yağdı.

SON DAKİKA