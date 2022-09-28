Çifte standart buna denir! Dans edeni tehdit eden belediye başkanı!

Tofaş araçlara, drift ortamlarına gönül vermiş genç kızlar da var. Genelde de twerk yapmayı seviyorlar. Onlarla yapılan röportajlar var!

Yani Kocakaya'nın hesabını sormazsam namerdim diye tehdit ettiği kız da muhtemelen Tofaşçı tayfadan. Belki de Twerk dansını da filmlerden, TikTok'tan öğrendi.