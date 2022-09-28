Giriş Tarihi: 28.09.2022 07:50
Güncelleme Tarihi: 28.09.2022
07:52
Çifte standart buna denir! Dans edeni tehdit eden belediye başkanı!
Antalya Demre'de düzenlenen festivalde genç bir kız araçların üzerine çıkarak twerk dansı yapmış. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya buna çok kızmış, "Bunun hesabını sormazsam namerdim" diyerek genç kızı tehdit etmiş. Peki, Kocakaya bizim sosyal medyada neden tepki görmedi? İyi Partili belediye başkanı da ondan! Başkan AK Partili ya da MHP'li olsaydı sosyal medyada yer yerinden oynardı! "Bunlar danstan bile rahatsızlar", "Hayat tarzıma dokunma" diye tweet'ler atılırdı.