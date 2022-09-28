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Haberler Galeri Çifte standart buna denir! Dans edeni tehdit eden belediye başkanı!
Giriş Tarihi: 28.09.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 07:52

Çifte standart buna denir! Dans edeni tehdit eden belediye başkanı!

Antalya Demre'de düzenlenen festivalde genç bir kız araçların üzerine çıkarak twerk dansı yapmış. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya buna çok kızmış, "Bunun hesabını sormazsam namerdim" diyerek genç kızı tehdit etmiş. Peki, Kocakaya bizim sosyal medyada neden tepki görmedi? İyi Partili belediye başkanı da ondan! Başkan AK Partili ya da MHP'li olsaydı sosyal medyada yer yerinden oynardı! "Bunlar danstan bile rahatsızlar", "Hayat tarzıma dokunma" diye tweet'ler atılırdı.

MEVLÜT TEZEL
Çifte standart buna denir! Dans edeni tehdit eden belediye başkanı!

Antalya-Demre'de ilçe belediyesi tarafından dün düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest'te genç bir kız araçların üzerine çıkarak twerk dansı yapmış.

Çifte standart buna denir! Dans edeni tehdit eden belediye başkanı!

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da buna çok kızmış: "Demre Belediyesi himayesindeki bir organizasyonda bu görüntüyü ben doğru bulmuyorum. İzin de vermem, yapanın da hesabını sormazsam namerdim."

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Çifte standart buna denir! Dans edeni tehdit eden belediye başkanı!

Başkan hızını alamamış, sanki Demre işgal altındaymış gibi konuşmaya devam etmiş:

"Bu arkadaş veya arkasında kim varsa; yarından itibaren iki elim yakasında. Bunu ortaya çıkarmak benim boynumun borcu... Yiğit vurulduğu yerden kalkar. Biz vurulduk ve vurulduğumuz yerden kalkacağız...

Demre Belediyesi'nin böyle bir organizasyonundan kıskançlık duyanlar olabilir. İçimizde İrlandalı olabilir...

Çifte standart buna denir! Dans edeni tehdit eden belediye başkanı!

Bunlar için gün bugün olabilir. Ama buradaki organizasyon onlara en güzel cevabı verecek." Bence dış güçlerin oyunu da olabilir!

Eğri oturalım, doğru konuşalım! 'Drift ve Tuning Fest', modifiyeli Tofaş arabalarıyla hız yapmayı, drift atmayı seven tayfanın katıldığı bir etkinlik.

Kızın twerk yaptığı görüntülerde de festivaldeki gençler durumdan memnun görünüyorlardı. Hatta birçoğu telefonu açıp canlı yayına geçmiş!

Çifte standart buna denir! Dans edeni tehdit eden belediye başkanı!

Tofaş araçlara, drift ortamlarına gönül vermiş genç kızlar da var. Genelde de twerk yapmayı seviyorlar. Onlarla yapılan röportajlar var!

Yani Kocakaya'nın hesabını sormazsam namerdim diye tehdit ettiği kız da muhtemelen Tofaşçı tayfadan. Belki de Twerk dansını da filmlerden, TikTok'tan öğrendi.

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