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Haberler Galeri Çileden çıktı! O soru Defne Samyeli’yi çok kızdırdı! 'Ben tercih ettiğim zaman olacak'
Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 10:17

Çileden çıktı! O soru Defne Samyeli’yi çok kızdırdı! 'Ben tercih ettiğim zaman olacak'

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile yine sosyal medyayı sallıyor. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Defne Samyeli, önceki gün kızı Derin Talu ile Nişantaşı'ndaki bir doktor kliniğini çıkışı görüntülendi. Özel hayatı, fit hali ve güzelliğiyle her daim adından söz ettirmeyi başaran sunucu ve şarkıcı, gazetecilerle konuşmayı ihmal etmedi. Konser verdiği sahnelerle ilgili sorulan soruya sitem eden Samyeli, Oscar Ödülleri'nde Will Smith'in, Chris Rock'a tokat atmasıyla birlikte başlayan tartışmalara da dahil oldu.

Çileden çıktı! O soru Defne Samyeli’yi çok kızdırdı! ’Ben tercih ettiğim zaman olacak’

Eski haber spikeri Defne Samyeli, oyunculuk kariyerinin ardından şimdilerde şarkıcılık yapıyor. Ünlü isim, iddialı sahne kostümleriyle olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.

Çileden çıktı! O soru Defne Samyeli’yi çok kızdırdı! ’Ben tercih ettiğim zaman olacak’

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı kameralara yansıyan Samyeli'nin, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut'la yeni bir aşka yelken açması hakkında, "Bu yaş farkları olayı yeni bir şey değil.

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Çileden çıktı! O soru Defne Samyeli’yi çok kızdırdı! ’Ben tercih ettiğim zaman olacak’

Annem ve babam arasında 32 yaş var. Bununla ilgili kategorizasyon içerisinde olmamak gerekir. Bu konuyu eleştirmek benim yapacağım bir şey değil, beni de ilgilendirmez" yorumunda bulunduğu iddia edilmişti.

Çileden çıktı! O soru Defne Samyeli’yi çok kızdırdı! ’Ben tercih ettiğim zaman olacak’

"BENİ BAŞKA İNSANLARLA AYNI HABERLERE MEZE YAPIYORSUNUZ"
Sonrasında Etiler'de görüntülenen 49 yaşındaki güzel, mekan çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt vermiş; "Ben nezaketimden, beni bekliyorsunuz diye bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum.

Çileden çıktı! O soru Defne Samyeli’yi çok kızdırdı! ’Ben tercih ettiğim zaman olacak’

Bana sormadığınız soruları yazarak oradan manşet çıkartıyorsunuz. Nezaketim ceza ile karşılanıyor. Bugüne kadar kimin hayatı hakkında cevap vermişim ki gönderme yapayım? Beni başka insanlarla aynı haberlere meze yapıyorsunuz. Neden videolu yapmıyorsunuz haberleri? Bu haberler çıkınca ben de 'Demek ki konuşmamam gerekiyor' diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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