Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 10:17

Çileden çıktı! O soru Defne Samyeli’yi çok kızdırdı! 'Ben tercih ettiğim zaman olacak'

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile yine sosyal medyayı sallıyor. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Defne Samyeli, önceki gün kızı Derin Talu ile Nişantaşı'ndaki bir doktor kliniğini çıkışı görüntülendi. Özel hayatı, fit hali ve güzelliğiyle her daim adından söz ettirmeyi başaran sunucu ve şarkıcı, gazetecilerle konuşmayı ihmal etmedi. Konser verdiği sahnelerle ilgili sorulan soruya sitem eden Samyeli, Oscar Ödülleri'nde Will Smith'in, Chris Rock'a tokat atmasıyla birlikte başlayan tartışmalara da dahil oldu.