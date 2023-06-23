Giriş Tarihi: 23.06.2023 07:47

Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle bambaşka biri oldu! Sonay Aydın'ı bir de şimdi görün...

Yayınlandığı dönem büyük ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydın şimdi ne yapıyor? Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile herkesi şaşırtıyor. Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın inanılmaz değişimi…