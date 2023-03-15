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Haberler Galeri Çılgın Bediş'in Banu'sunu kimse tanıyamıyor! Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu
Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 10:10

Çılgın Bediş'in Banu'sunu kimse tanıyamıyor! Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Banu karakteriyle bir döneme damgasını vuran oyuncular arasında gösterilen Sonay Aydın, şatafatlı hayatıyla dikkat çekiyor. Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydın İngiltere'ye yerleşti. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile dudak uçuklattı. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın yıllar içerisindeki değişimi…

Çılgın Bediş’in Banu’sunu kimse tanıyamıyor! Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu

1996 yılında yayın hayatına girerek döneminin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Çılgın Bediş, usta oyuncu kadrosuyla hala konuşulmaya devam ediliyor. Özellikle dizide Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın, yeni haliyle gençlere taş çıkarıyor.

Çılgın Bediş’in Banu’sunu kimse tanıyamıyor! Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderilerle ağızları açık bırakan ünlü isim, adeta zamana meydan okuyor.

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Çılgın Bediş’in Banu’sunu kimse tanıyamıyor! Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu

90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'teki saf Banu karakterini Sonay Aydın canlandırıyordu. Artık İngiltere'de yaşayan Sonay Aydın son haliyle görenleri şaşırttıyor.

Çılgın Bediş’in Banu’sunu kimse tanıyamıyor! Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu

1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halliyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Çılgın Bediş’in Banu’sunu kimse tanıyamıyor! Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

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