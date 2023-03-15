Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 10:10

Çılgın Bediş'in Banu'sunu kimse tanıyamıyor! Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Banu karakteriyle bir döneme damgasını vuran oyuncular arasında gösterilen Sonay Aydın, şatafatlı hayatıyla dikkat çekiyor. Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydın İngiltere'ye yerleşti. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile dudak uçuklattı. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın yıllar içerisindeki değişimi…