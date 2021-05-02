Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte son hali!

Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın'ın şimdi ne yaptığı merak konusu oldu. 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın yaşadıklarını anlattı. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son haliyle herkesi şaşırtıyor. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın estetikle gelen değişimi…