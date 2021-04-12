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Haberler Galeri Çılgın danslarıyla olay olan şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı! "İsmail YK asla yaşını göstermiyor"
Giriş Tarihi: 12.04.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 10:44

Çılgın danslarıyla olay olan şarkıcı 'nın yaşını duyan inanamadı! "İsmail YK asla yaşını göstermiyor"

Geçtiğimiz haftalarda 'un konuğu olan ve çılgın dansıyla programa damga vuran Demet ve ile Sabah Sabah programında ortaya çıktı. Yeni şarkısı '' geri dönen İsmail YK ilginç şarkı sözleri ve dans performanslarıyla tanınıyor. Sosyal medyada dansı ile en çok konuşulanlardan olan İsmail YK hakkındaki gerçek ile de hayranlarını şaşırttı. Küçük yaşlarından beri müzik sektöründe olan İsmail YK kardeşleri ile grubu ile tanınmıştı. Sonrasında tek başına yaptığı albümlerle farklı bir tarz yakalan İsmail YK yeni şarkısı ile yine ilgi odağı oldu. Yıllardır görüntüsünde neredeyse hiç değişiklik olmayan İsmail YK'nın yaşını duyanlar inanamadı. Sosyal medyada "İsmail YK asla yaşını göstermiyor" yorumları yapıldı. İşte ve sizin için derlediğimiz öğrenince şaşıracağınız ...

Çılgın danslarıyla olay olan şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı! İsmail YK asla yaşını göstermiyor

Geçtiğimiz haftalarda 'un konuğu olan ve çılgın dansıyla programa damga vuran Demet ve ile Sabah Sabah programında ortaya çıktı. Yeni şarkısı '' geri dönen İsmail YK ilginç şarkı sözleri ve dans performanslarıyla tanınıyor.

Çılgın danslarıyla olay olan şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı! İsmail YK asla yaşını göstermiyor

Sosyal medyada dansı ile en çok konuşulanlardan olan hakkındaki gerçek ile de hayranlarını şaşırttı. Küçük yaşlarından beri müzik sektöründe olan İsmail YK kardeşleri ile grubu ile tanınmıştı. Sonrasında tek başına yaptığı albümlerle farklı bir tarz yakalan İsmail YK yeni şarkısı ile yine ilgi odağı oldu.

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Çılgın danslarıyla olay olan şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı! İsmail YK asla yaşını göstermiyor

Yıllardır görüntüsünde neredeyse hiç değişiklik olmayan 'nın yaşını duyanlar inanamadı. Sosyal medyada "İsmail YK asla yaşını göstermiyor" yorumları yapıldı. İşte ve sizin için derlediğimiz öğrenince şaşıracağınız ...

Çılgın danslarıyla olay olan şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı! İsmail YK asla yaşını göstermiyor

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Çılgın danslarıyla olay olan şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı! İsmail YK asla yaşını göstermiyor
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