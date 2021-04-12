Çılgın danslarıyla olay olan şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı! İsmail YK asla yaşını göstermiyor

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'un konuğu olan ve çılgın dansıyla programa damga vuran İsmail YK Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ortaya çıktı. Yeni şarkısı 'Aşkına Memnu' geri dönen İsmail YK ilginç şarkı sözleri ve dans performanslarıyla tanınıyor. Sosyal medyada dansı ile en çok konuşulanlardan olan İsmail YK hakkındaki gerçek ile de hayranlarını şaşırttı. Küçük yaşlarından beri müzik sektöründe olan İsmail YK kardeşleri ile Yurtseven Kardeşler grubu ile tanınmıştı. Sonrasında tek başına yaptığı albümlerle farklı bir tarz yakalan İsmail YK yeni şarkısı ile yine ilgi odağı oldu. Yıllardır görüntüsünde neredeyse hiç değişiklik olmayan İsmail YK'nın yaşını duyanlar inanamadı. Sosyal medyada "İsmail YK asla yaşını göstermiyor" yorumları yapıldı. İşte İsmail YK'nın yaşı ve sizin için derlediğimiz öğrenince şaşıracağınız ünlü isimlerin yaşları...