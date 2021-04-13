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Haberler Galeri "İsmail YK asla yaşını göstermiyor" Çılgın dansıyla dikkat çeken şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı!
Giriş Tarihi: 12.04.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 10:57

" asla yaşını göstermiyor" Çılgın dansıyla dikkat çeken şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı!

Geçtiğimiz haftalarda 'un konuğu olan ve çılgın dansıyla programa damga vuran Demet ve ile Sabah Sabah programında ortaya çıktı. Yeni şarkısı '' geri dönen İsmail YK ilginç şarkı sözleri ve dans performanslarıyla tanınıyor. Sosyal medyada dansı ile en çok konuşulanlardan olan İsmail YK hakkındaki gerçek ile de hayranlarını şaşırttı. Küçük yaşlarından beri müzik sektöründe olan İsmail YK kardeşleri ile grubu ile tanınmıştı. Sonrasında tek başına yaptığı albümlerle farklı bir tarz yakalan İsmail YK yeni şarkısı ile yine ilgi odağı oldu. Yıllardır görüntüsünde neredeyse hiç değişiklik olmayan İsmail YK'nın yaşını duyanlar inanamadı. Sosyal medyada "İsmail YK asla yaşını göstermiyor" yorumları yapıldı. İşte ve sizin için derlediğimiz öğrenince şaşıracağınız ...

İsmail YK asla yaşını göstermiyor Çılgın dansıyla dikkat çeken şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı!

Geçtiğimiz haftalarda 'un konuğu olan ve çılgın dansıyla programa damga vuran Demet ve ile Sabah Sabah programında ortaya çıktı. Yeni şarkısı '' geri dönen İsmail YK ilginç şarkı sözleri ve dans performanslarıyla tanınıyor.

İsmail YK asla yaşını göstermiyor Çılgın dansıyla dikkat çeken şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı!

Sosyal medyada dansı ile en çok konuşulanlardan olan hakkındaki gerçek ile de hayranlarını şaşırttı. Küçük yaşlarından beri müzik sektöründe olan İsmail YK kardeşleri ile grubu ile tanınmıştı. Sonrasında tek başına yaptığı albümlerle farklı bir tarz yakalan İsmail YK yeni şarkısı ile yine ilgi odağı oldu.

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İsmail YK asla yaşını göstermiyor Çılgın dansıyla dikkat çeken şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı!

Yıllardır görüntüsünde neredeyse hiç değişiklik olmayan 'nın yaşını duyanlar inanamadı. Sosyal medyada "İsmail YK asla yaşını göstermiyor" yorumları yapıldı. İşte ve sizin için derlediğimiz öğrenince şaşıracağınız ...

İsmail YK asla yaşını göstermiyor Çılgın dansıyla dikkat çeken şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı!

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

İsmail YK asla yaşını göstermiyor Çılgın dansıyla dikkat çeken şarkıcı İsmail YK'nın yaşını duyan inanamadı!
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