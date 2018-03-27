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Cilt lekeleriyle ünlü olan model , 'de!

Dünyanın güzellik algısını değiştiren model yüzünden oluşan cilt lekeleriyle ünlü oldu. Onu farklı yapan bu lekeleri çocukluk döneminde onu üzse bile şimdilerde şansı onlar sayesinde döndü. Ünlü markalar defilelerinde yer vermek için Winnie Harlow'un kapısında adeta kuyruk oldu.

Giriş Tarihi: 27.03.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 12:28
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Cilt lekeleriyle ünlü olan model , 'de!
Cilt lekeleriyle ünlü olan model Winnie Harlow, Dubai'de!

Dünyanın güzellik algısını değiştiren model yüzünden aşağılanarak geçirdiği çocukluğuna rağmen kendini sevmekten vazgeçmedi ve dünyanın en tanınan modellerinden biri oldu!

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Cilt lekeleriyle ünlü olan model , 'de!
Cilt lekeleriyle ünlü olan model Winnie Harlow, Dubai'de!

1994 doğumlu güzel modelin hastalığı dört yaşında teşhis edildi. Toronto'da, kuaför olan annesi ile yaşıyordu.

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Cilt lekeleriyle ünlü olan model , 'de!
Cilt lekeleriyle ünlü olan model Winnie Harlow, Dubai'de!

Cilt lekeleri yüzünden arkadaşları tarafından hakaretlere maruz kaldı, sürekli okul değiştirdi, kabus gibi bir çocukluk geçirdi. Michael Jackson'ın hastalığı olarak bildiğimiz Vitiligo, günden güne cildinin pigmentlerini kaybetmesine sebep oluyor, cildinde beyaz lekeler, ruhunda da karanlık izler oluşuyordu.

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Cilt lekeleriyle ünlü olan model , 'de!
Cilt lekeleriyle ünlü olan model Winnie Harlow, Dubai'de!

Ergenliğini atlattığında artık kendini fark etmeye başladı. Mükemmel bir fiziği vardı, siyahi teninde oluşan simetrik beyaz lekeler onu farklı kılıyordu. Birçok fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı. Çok geçmeden fark edilmeye başladı. Güzellik yarışmalarına katıldı ve büyük bir ilgiyle karşılaştı. Çocukluğunu kabusa çeviren Vitiligo onun için artık bir şans olmaya başladı. Kusurları kabul ederek onlarla mutlu olmak konusunda herkese ilham oldu.

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Cilt lekeleriyle ünlü olan model , 'de!
Cilt lekeleriyle ünlü olan model Winnie Harlow, Dubai'de!

Dünyanın güzellik algısını değiştiren Winnie'ye beyaz lekeleri estetik bir değer katıyor.

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Cilt lekeleriyle ünlü olan model , 'de!
Cilt lekeleriyle ünlü olan model Winnie Harlow, Dubai'de!

Dünya markaları defilelerinde ona yer vermek için sıraya girmiş durumda.

ÜNLÜ MANKENİN HASTALIĞI VİTİLİGO NEDİR?

Derimizde pigment üreten, dolayısıyla derimize rengini veren melanosit hücreleri vardır.

Çeşitli sebeplerden dolayı, bu melanositlerin hasar görmesi sonucu, pigment üretilemez.

Pigment yetersizliği sonucu deride, dağınık ve yama şeklinde sınırları belli olan beyaz alanlar (leke) oluşur.

Süt kadar belirgin bir beyazlıktır.Bu lekelerin büyüklükleri değişiktir; nokta kadar ya da 2-3 madeni para büyüklüğünde olabilir.

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Cilt lekeleriyle ünlü olan model , 'de!
Cilt lekeleriyle ünlü olan model Winnie Harlow, Dubai'de!

VİTİLİGO NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Vitiligonun ortaya çıkış sebebi, deriye rengini veren melanosit hücrelerin azalması sonucu pigment üretilememesidir.

Bu hücrelerin niçin azaldığı kesin olarak bilinmese de bazı teoriler üretilmiştir.

Genlerde ortaya çıkan bazı bozukluklar, bağışıklık sisteminin bozulması sonucu vücudun melanositleri yıkması, bu hücrelerin kendi kendini yok etmesi gibi nedenler yüzünden melanositlerin azaldığı düşünülmektedir.

Ayrıca hastalığın ortaya çıkmasında ya da daha da şiddetlenmesinde etkili olan bazı faktörler vardır.

Güneş yanması, stres, bazı hastalıklar ve çarpma gibi faktörler bu hastalıkta etkin rol oynar.

Tabiki kalıtsal faktörleri de unutmamak gerekir. Aile öyküsünde bu hastalığın olması da bir risk faktörüdür.

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