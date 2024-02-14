Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
10:51
Cindoruk kardeşler sosyal medyayı salladı! Caner Cindoruk’u oyuncu kardeşleriyle yan yana görenler şoke oldu!
Son olarak 'Yandaki Oda' dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Caner Cindoruk, Sadakatsiz dizisi ile kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalamıştı. Caner Cindoruk sosyal medyanın da en çok merak edilenlerinden oldu. Caner Cindoruk'un paylaşımları arasında en dikkat çekenler ise kardeşleri ile olanlar. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Caner Cindoruk'un iki kardeşinin de oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler oldukça şaşırıyor. Özellikle Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk ile benzerlikleri takipçilerinin yorumlarına da yansıdı. İşte Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ve Münir Can Cindoruk...