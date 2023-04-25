Giriş Tarihi: 25.04.2023 06:56
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
07:00
Çirkin hayvan benzetmesini Eser Yenenler affetmedi! Hakaret dolu karikatüre 30 bin lira ceza!
Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, kendisine çirkin bir benzetme yaparak karikatürünü çizen ve hakaret dolu ifadeler kullanan karikatürist Öznur Kalender'i affetmedi. Eser Yenenler, karikatürist Öznur Kalender hakkında açtığı 30 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı. Eser Yenenler'i bir hayvana benzettiği ve hakaret dolu sözler söylediği için tazminat ödeyecek olan Öznur Kalender'e ayrıca ceza davası da açıldı.