Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş bu özelliğiyle şaşırttı! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş boynuna doladığı yılanla...

Çocuk dizisindeki Şule karakteri ile ekranlara dönen oyuncu Ceyda Ateş hakkındaki bu gerçekle şaşırttı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyen Ceyda Ateş son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi bulunan Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş hayranlarıyla sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Ceyda Ateş değişimi ile de dikkat çekiyor. Özellikle başarılı oyuncu Ceyda Ateş'in makyajsız,olduğu, doğal güzelliğini sosyal medyadan gözler önüne serdiği iddialı fotoğrafları büyük beğeni topluyor. Bunun yanında Ceyda Ateş'in profilini takip edenlerin dikkatini çeken bir detay da oyuncunun tam bir doğa düşkünü olduğu. Paylaşımlarında sıkça yer verdiği hayvanlar arasında öyleleri var ki hayranları gözlerine inanamıyor. İşte Çocuk'un Şule'siCeyda Ateş'in hayvan dostları ile fotoğrafları ve sizin için derlediğimiz hayvan sever ünlülerin paylaşımları...
Giriş Tarihi: 25.11.2019
17:21
Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
17:23
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