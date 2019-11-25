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  • Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş bu özelliğiyle şaşırttı! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş boynuna doladığı yılanla...

bu özelliğiyle şaşırttı! Ceyda Ateş boynuna doladığı yılanla...

Çocuk dizisindeki Şule karakteri ile ekranlara dönen oyuncu hakkındaki bu gerçekle şaşırttı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyen Ceyda Ateş son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi bulunan hayranlarıyla sık sık paylaşımlarda bulunuyor. ile de dikkat çekiyor. Özellikle başarılı oyuncu ,olduğu, doğal güzelliğini sosyal medyadan gözler önüne serdiği iddialı fotoğrafları büyük beğeni topluyor. Bunun yanında Ceyda Ateş'in profilini takip edenlerin dikkatini çeken bir detay da oyuncunun tam bir doğa düşkünü olduğu. Paylaşımlarında sıkça yer verdiği hayvanlar arasında öyleleri var ki hayranları gözlerine inanamıyor. İşte ile fotoğrafları ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:23
Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş bu özelliğiyle şaşırttı! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş boynuna doladığı yılanla...
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Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş bu özelliğiyle şaşırttı! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş boynuna doladığı yılanla...
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Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş bu özelliğiyle şaşırttı! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş boynuna doladığı yılanla...
Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş bu özelliğiyle şaşırttı! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş boynuna doladığı yılanla...
Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş bu özelliğiyle şaşırttı! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş boynuna doladığı yılanla...
Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş bu özelliğiyle şaşırttı! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş boynuna doladığı yılanla...
Çocuk dizisinin Şule'si Ceyda Ateş bu özelliğiyle şaşırttı! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş boynuna doladığı yılanla...
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