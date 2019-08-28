Çocuk oyuncu Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner değişimi ile şoke etti!

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Jennifer Boyner sevimli halleri ile izleyicinin beğenisini toplamıştı. Sihirli Annem'in Toprak'ı olarak bilinen Jennifer Boyner şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. Çok küçük yaşta üne kavuşan Jennifer Boyner şu sıralar televizyondan uzak ama beğeni ile takip edilen youtube videoları çekiyor. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi olan Jennifer Boyner Sihirli Annem dizisindeki arkadaşları ile birlikte paylaşımlarda da bulunuyor. İşte güzelliği ile dikkat çeken Jennifer Boyner'in yıllar içindeki değişimi ve diğer çocuk oyuncuların değişimleri...