Giriş Tarihi: 26.12.2023 06:51
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
07:22
Çocuk oyuncudan parlayan yıldıza İsmail Hacıoğlu! Henüz minik bir çocukken yaptığı 'Barış Manço' taklidi hayran bıraktı...
Son olarak Cem Karaca'nın hayatının anlatıldığı filmde başrol olan başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Ünlü isimlerin birçoğu çocukluk yıllarını setlerde geçirdi. Tıpkı İsmail Hacıoğlu gibi. İlk oyunculuk deneyimini 16 yaşında yaşamış olsa da İsmail Hacıoğlu çok daha küçükken ekran önüne çıkmıştı. İsmail Hacıoğlu henüz minik bir çocukken bir programa katılıp Barış Manço taklidi yapmıştı. Daha o zamanlardan ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağı belli olan İsmail Hacıoğlu'nun Barış Manço taklidi ilgi odağı oldu. Oldukça sevimli olan İsmail Hacıoğlu'nun çocukluğuna beğeni yağdı. İşte Cem Karaca performansı merakla beklenen İsmail Hacıoğlu'nun Barış Manço olduğu yıllar...