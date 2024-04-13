Giriş Tarihi: 13.04.2024 06:47
Çocuklar Duymasın'ın cimcime Merve'si meğer ünlü ismin kızıymış... 21 yaşındaki Öykü Güven'in babası çok tanıdık!
Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrolünü paylaştığı yayınlandığı dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve Karakteri ile şöhreti yakalayan Öykü Güven'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Öykü Güven büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şimdilerde 20 yaşında olan Çocuklar Duymasın'ın Merve'si Öykü Güven meğer ünlü ismin kızıymış... İşte babasını başarılı dizilerden tanıdığımız Çocuklar Duymasın'ın Merve'si Öykü Güven...