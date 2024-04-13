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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın cimcime Merve'si meğer ünlü ismin kızıymış... 21 yaşındaki Öykü Güven'in babası çok tanıdık!
Giriş Tarihi: 13.04.2024 06:47

Çocuklar Duymasın'ın cimcime Merve'si meğer ünlü ismin kızıymış... 21 yaşındaki Öykü Güven'in babası çok tanıdık!

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrolünü paylaştığı yayınlandığı dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve Karakteri ile şöhreti yakalayan Öykü Güven'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Öykü Güven büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şimdilerde 20 yaşında olan Çocuklar Duymasın'ın Merve'si Öykü Güven meğer ünlü ismin kızıymış... İşte babasını başarılı dizilerden tanıdığımız Çocuklar Duymasın'ın Merve'si Öykü Güven...

Çocuklar Duymasın’ın cimcime Merve’si meğer ünlü ismin kızıymış... 21 yaşındaki Öykü Güven’in babası çok tanıdık!

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrolünü paylaştığı yayınlandığı dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve karakteriyle hafızalarımıza kazınan Öykü Güven şimdilerde 20 yaşında bir genç kız...

Çocuklar Duymasın’ın cimcime Merve’si meğer ünlü ismin kızıymış... 21 yaşındaki Öykü Güven’in babası çok tanıdık!

Dizide Tuna karakterinin ilk evliliğinden olan kızı olarak izleyici karşısına çıkan Öykü Güven'in babası da çok ünlü bir isim çıktı.

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Çocuklar Duymasın’ın cimcime Merve’si meğer ünlü ismin kızıymış... 21 yaşındaki Öykü Güven’in babası çok tanıdık!

Öykü Güven sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Çocuklar Duymasın’ın cimcime Merve’si meğer ünlü ismin kızıymış... 21 yaşındaki Öykü Güven’in babası çok tanıdık!

Güzelliğiyle adından söz ettiren Güven'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Çocuklar Duymasın’ın cimcime Merve’si meğer ünlü ismin kızıymış... 21 yaşındaki Öykü Güven’in babası çok tanıdık!

Güven'in, Çocuklar Duymasın dizisinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

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