Çocuklar Duymasın'ın çocuk yıldızını bir de şimdi görün... Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis 18 yaşında!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis 18 yaşına bastı. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile doğum gününü kutladığı Alp Eren Khamis'in son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. Annesini geçtiğimiz senelerde kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i yeni yaşında yine yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağdı. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi de dikkat çekti. İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali...