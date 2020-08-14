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'ın Duygu'su anne olmak için gün satıyor... oyuncusuyla evlenmişti... İşte Ayşecan Tatari'den ...

Bir dönemin çocuk oyuncusu şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. 'ın Duygu'su olarak hafızalarda yer edinen Ayşecan Tatari hamileliğinde 7 ayı geride bıraktı. Ünlü bir sanatçı olan 'ın kızı olan de son dönemin en iyi erkek oyuncularından dizisinin 'i . Ayşecan Tatari geçtiğimiz günlerde karnı burnunda verdiği pozla ilgi odağı oldu. 31 yaşındaki Ayşecan Tatari karnı burnunda pozuna "Geçtiğimiz 7 ay için teşekkürler küçük kız" notunu düştü. Tatil de paylaşımlarına devam eden Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. İşte ...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 12:44
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün satıyor...Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti... İşte Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz...

Bir dönemin çocuk oyuncusu şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. 'ın Duygu'su olarak hafızalarda yer edinen Ayşecan Tatari hamileliğinde 7 ayı geride bıraktı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün satıyor...Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti... İşte Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz...

Ünlü bir sanatçı olan 'ın kızı olan 'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından dizisinin 'i . Ayşecan Tatari geçtiğimiz günlerde karnı burnunda verdiği pozla ilgi odağı oldu.

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün satıyor...Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti... İşte Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz...

Tatil de paylaşımlarına devam eden ve eşi sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. İşte ve sizin için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimi...

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün satıyor...Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti... İşte Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz...

31 yaşındaki 'ın Duygu'su karnı burnunda pozuna "Geçtiğimiz 7 ay için teşekkürler küçük kız" notunu düştü.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün satıyor...Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti... İşte Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz...

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün satıyor...Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti... İşte Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz...

VE EŞİ

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün satıyor...Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti... İşte Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz...
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