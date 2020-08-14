Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün satıyor...Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti... İşte Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz...

Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak hafızalarda yer edinen Ayşecan Tatari hamileliğinde 7 ayı geride bıraktı. Ünlü bir sanatçı olan Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli. Ayşecan Tatari geçtiğimiz günlerde karnı burnunda verdiği pozla ilgi odağı oldu. 31 yaşındaki Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari karnı burnunda pozuna "Geçtiğimiz 7 ay için teşekkürler küçük kız" notunu düştü. Tatil de paylaşımlarına devam eden Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. İşte Ayşecan Tatari'nin son hali...