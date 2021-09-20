Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den ’Bakımsız’ yorumuna tokat gibi yanıt!

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Duygu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 10 ay önce de ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Taze anne Ayşecan Tatari, kızının her anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak takipçilerinin kızı Müjgan ile ilgili merak ettiği soruları yanıtlayan Ayşecan Tatari bir yorum karşısında tepkisini dile getirdi. Ayşecan Tatari 'bakımsız' olduğu yönündeki eleştiriye oldukça sinirlendi ve yanıtı ile gündem oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin dikkat çeken açıklamaları...