Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz! Ayşecan Tatari Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti...

Ayşecan Tatari'yi herkes Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak tanıdı. Ünlü bir sanatçı olan Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından Sefirin Kızı dizisinin oyuncularından Edip Tepeli. Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan Ayşecan Tatari 5.5 aylık hamile. 31 yaşındaki Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari sosyal medya paylaşımıyla hayranlarına sürpriz yaptı. Tatil sezonunu açan Ayşecan Tatari'nin karnı burnunda hali sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte Ayşecan Tatari'nin son hali...