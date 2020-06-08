Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz! Ayşecan Tatari Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti...

'ın Duygu'su 'den karnı burnunda poz! Ayşecan Tatari oyuncusuyla evlenmişti...

'yi herkes 'ın Duygu'su olarak tanıdı. Ünlü bir sanatçı olan Aliye Uzunatağan'ın kızı olan de son dönemin en iyi erkek oyuncularından dizisinin oyuncularından . Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan Ayşecan Tatari 5.5 aylık . 31 yaşındaki Ayşecan Tatari paylaşımıyla hayranlarına sürpriz yaptı. Tatil sezonunu açan sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte ...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 12:13
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz! Ayşecan Tatari Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti...

'yi herkes 'ın Duygu'su olarak tanıdı. 31 yaşındaki Ayşecan Tatari paylaşımıyla hayranlarına sürpriz yaptı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz! Ayşecan Tatari Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti...

Ünlü bir sanatçı olan Aliye Uzunatağan'ın kızı olan 'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından dizisinin oyuncularından . Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan Ayşecan Tatari 5.5 aylık .

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz! Ayşecan Tatari Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti...

Tatil sezonunu açan 'nin karnı burnunda hali sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte ve sizin için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimi...

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz! Ayşecan Tatari Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti...

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz! Ayşecan Tatari Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti...

VE EŞİ

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz! Ayşecan Tatari Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz! Ayşecan Tatari Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti...

BİRSU DEMİR

SON DAKİKA