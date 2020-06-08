Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz! Ayşecan Tatari Sefirin Kızı oyuncusuyla evlenmişti...

Ünlü bir sanatçı olan Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından Sefirin Kızı dizisinin oyuncularından Edip Tepeli. Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan Ayşecan Tatari 5.5 aylık hamile.