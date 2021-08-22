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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini bir de böyle görün! Çaycı Hüseyin'in Emine’si Melek Şahin'i görenlerin ağzı açık kalıyor...
Giriş Tarihi: 22.08.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 15:26

Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini bir de böyle görün! Çaycı Hüseyin'in Emine’si Melek Şahin'i görenlerin ağzı açık kalıyor...

Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın da bir çok isim hayat verdiği karakterle adeta hafızalara kazındı. Bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin. Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcıları Emine'yi canlandıran başarılı oyuncu Melek Şahin şimdi ne yapıyor? Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin verdiği röportaj ile hakkında merak edilenleri açıkladı. Normalde olduğu kişi olarak Emine hayranlarını şaşırtan Melek Şahin "Bir röportajınızda sokakta sizi görenlerin tanımadığını söylüyorsunuz. O durum hâlâ geçerli mi?" sorusuna "Evet, tanımıyor. Tanıyanlar azınlıkta ama tanınmıyor olmaktan rahatsız değilim. İnsanların tepkisi 'Sanki sizi bir yerden tanıyorum' cümlesi ile başlıyor..." yanıtını verdi. İşte Çaycı Hüseyin'in Emine'si Melek Şahin'i son hali ve çok özel açıklamaları...

Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini bir de böyle görün! Çaycı Hüseyin’in Emine’si Melek Şahin’i görenlerin ağzı açık kalıyor...

Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın da bir çok isim hayat verdiği karakterle adeta hafızalara kazındı. Bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin. Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcıları Emine'yi canlandıran başarılı oyuncu Melek Şahin şimdi ne yapıyor?

Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini bir de böyle görün! Çaycı Hüseyin’in Emine’si Melek Şahin’i görenlerin ağzı açık kalıyor...

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin Hürriyet'ten Eda Solmaz'a verdiği röportaj ile hakkında merak edilenleri açıkladı.

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Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini bir de böyle görün! Çaycı Hüseyin’in Emine’si Melek Şahin’i görenlerin ağzı açık kalıyor...

Normalde olduğu kişi olarak Emine hayranlarını şaşırtan Melek Şahin "Bir röportajınızda sokakta sizi görenlerin tanımadığını söylüyorsunuz. O durum hâlâ geçerli mi?" sorusuna "Evet, tanımıyor. Tanıyanlar azınlıkta ama tanınmıyor olmaktan rahatsız değilim. İnsanların tepkisi 'Sanki sizi bir yerden tanıyorum' cümlesi ile başlıyor..." yanıtını verdi.

Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini bir de böyle görün! Çaycı Hüseyin’in Emine’si Melek Şahin’i görenlerin ağzı açık kalıyor...

İşte Çaycı Hüseyin'in Emine'si Melek Şahin'i son hali ve çok özel açıklamaları...

Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini bir de böyle görün! Çaycı Hüseyin’in Emine’si Melek Şahin’i görenlerin ağzı açık kalıyor...

İlk olarak 2002 yılında ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisi, birçok kült karakter ve replikle Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edindi. 9 sezon süren komedi türündeki yapımda çaycı Hüseyin'in eşi ve evin yardımcısı Emine rolünde Melek Şahin yer alıyordu. Şahin, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

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