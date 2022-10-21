Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini siz bir de şimdi görün! Çaycı Hüseyin'in Emine’si Melek Şahin'e "Bu sen olamazsın"
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:06

Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini siz bir de şimdi görün! Çaycı Hüseyin'in Emine’si Melek Şahin'e "Bu sen olamazsın"

Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın da bir çok isim hayat verdiği karakterle adeta hafızalara kazındı. Bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin. Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcıları Emine'yi canlandıran başarılı oyuncu Melek Şahin şimdi ne yapıyor? Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin verdiği bir röportaj ile hakkında merak edilenleri açıklamıştı. Normalde olduğu kişi olarak Emine hayranlarını şaşırtan Melek Şahin "Bir röportajınızda sokakta sizi görenlerin tanımadığını söylüyorsunuz. O durum hâlâ geçerli mi?" sorusuna "Evet, tanımıyor. Tanıyanlar azınlıkta ama tanınmıyor olmaktan rahatsız değilim. İnsanların tepkisi 'Sanki sizi bir yerden tanıyorum' cümlesi ile başlıyor..." yanıtını vermişti. İşte Çaycı Hüseyin'in Emine'si Melek Şahin'in son hali...

Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini siz bir de şimdi görün! Çaycı Hüseyin’in Emine’si Melek Şahin’e Bu sen olamazsın

İlk olarak 2002 yılında ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisi, birçok kült karakter ve replikle Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edindi. Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın da bir çok isim hayat verdiği karakterle adeta hafızalara kazındı. Bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin.

Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini siz bir de şimdi görün! Çaycı Hüseyin’in Emine’si Melek Şahin’e Bu sen olamazsın

Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcıları Emine'yi canlandıran başarılı oyuncu Melek Şahin şimdi ne yapıyor?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini siz bir de şimdi görün! Çaycı Hüseyin’in Emine’si Melek Şahin’e Bu sen olamazsın

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin verdiği bir röportaj ile hakkında merak edilenleri açıklamıştı.

Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini siz bir de şimdi görün! Çaycı Hüseyin’in Emine’si Melek Şahin’e Bu sen olamazsın

Normalde olduğu kişi olarak Emine hayranlarını şaşırtan Melek Şahin "Bir röportajınızda sokakta sizi görenlerin tanımadığını söylüyorsunuz. O durum hâlâ geçerli mi?" sorusuna "Evet, tanımıyor. Tanıyanlar azınlıkta ama tanınmıyor olmaktan rahatsız değilim. İnsanların tepkisi 'Sanki sizi bir yerden tanıyorum' cümlesi ile başlıyor..." yanıtını vermişti.

Çocuklar Duymasın’ın Emine’sini siz bir de şimdi görün! Çaycı Hüseyin’in Emine’si Melek Şahin’e Bu sen olamazsın

İşte Çaycı Hüseyin'in Emine'si Melek Şahin'in son hali...

SON DAKİKA