Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
11:26
Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari 35. yaşını oyuncu eşi ve kızı Müjgan ile kutladı! Edip Tepeli eşine olan aşkını böyle haykırdı...
Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalarda yer edinen çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari 35 yaşına bastı. Eşi Edip Tepeli, kızı ve sevdikleriyle evde mütevazi bir kutlama yapan Ayşecan Tatari'ye tebrik mesajları yağdı. Edip Tepeli ise eşinin doğum gününü romantik bir paylaşım ile kutladı...