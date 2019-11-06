Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su bakın şimdi ne yapıyor!

Bir döneme damga vuran efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari'ye bir de şimdi bakın! İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın'da 'Duygu' rolüyle tanıdık onu... Kardeşi Havuç'la atışmaları ve kadınların ne denli güçlü varlıklar olduğunu belirten söylemleriyle akıllara kazındı. Peki, efsane dizide 'Duygu' karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari, şimdilerde nasıl görünüyor. Ve başta Ayşecan Tatari olmak üzere diğer ünlülerin de değişimleri sizleri şaşırtacak