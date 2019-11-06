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  • Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su bakın şimdi ne yapıyor!

'ın feminist 'su bakın şimdi ne yapıyor!

Bir döneme damga vuran efsane dizi 'da karakterine hayat veren genç oyuncu 'ye bir de şimdi bakın! İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın'da 'Duygu' rolüyle tanıdık onu... Kardeşi Havuç'la atışmaları ve kadınların ne denli güçlü varlıklar olduğunu belirten söylemleriyle akıllara kazındı. Peki, efsane dizide 'Duygu' karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari, şimdilerde nasıl görünüyor. Ve başta Ayşecan Tatari olmak üzere diğer ünlülerin de değişimleri sizleri şaşırtacak

Giriş Tarihi: 06.11.2019 19:43 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 20:32
Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su bakın şimdi ne yapıyor!
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Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su bakın şimdi ne yapıyor!

FAHRİYE EVCEN

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Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su bakın şimdi ne yapıyor!

FAHRİYE EVCEN

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su bakın şimdi ne yapıyor!

EMINA JAHOVIC

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su bakın şimdi ne yapıyor!

EMINA JAHOVIC

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su bakın şimdi ne yapıyor!

İLBER ORTAYLI

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su bakın şimdi ne yapıyor!

İLBER ORTAYLI

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