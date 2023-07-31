Giriş Tarihi: 31.07.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 14:06

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su kızıyla poz verdi! Ayşecan Tatari’den en tatlı itiraf!

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'sunu canlandıran Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti, 2020 yılının Ekim ayında kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Ayşecan Tatari, kızının sevimli hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Ayşecan Tatari'nin kızıyla yaptığı son paylaşıma tatlı itirafı damga vurdu. İşte o paylaşım…