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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su kızıyla poz verdi! Ayşecan Tatari’den en tatlı itiraf!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 14:06

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su kızıyla poz verdi! Ayşecan Tatari’den en tatlı itiraf!

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'sunu canlandıran Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti, 2020 yılının Ekim ayında kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Ayşecan Tatari, kızının sevimli hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Ayşecan Tatari'nin kızıyla yaptığı son paylaşıma tatlı itirafı damga vurdu. İşte o paylaşım…

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su kızıyla poz verdi! Ayşecan Tatari’den en tatlı itiraf!

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın'da 'Feminist Duygu' rolüyle tanıdık onu... Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor... Genç oyuncu son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kızı Müjgan ile yaptığı kaçamağı itiraf eden oyuncu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su kızıyla poz verdi! Ayşecan Tatari’den en tatlı itiraf!

Kardeşi Havuç'la atışmaları ve kadınların ne denli güçlü varlıklar olduğunu belirten söylemleriyle akıllara kazındı.

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Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su kızıyla poz verdi! Ayşecan Tatari’den en tatlı itiraf!

Bir döneme damga vuran efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari'ye bir de şimdi bakın!

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su kızıyla poz verdi! Ayşecan Tatari’den en tatlı itiraf!

Peki, efsane dizide 'Duygu' karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari, şimdilerde nasıl görünüyor.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su kızıyla poz verdi! Ayşecan Tatari’den en tatlı itiraf!

İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızı Ayşe Müjgan'ın son hali...

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