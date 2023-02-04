Giriş Tarihi: 04.02.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 08:58

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'suydu... Ayşecan Tatari şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Eşi de çok ünlü!

Türk dizi tarihinin unutulmazları arasında yerini alan Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti, 2020 yılının Ekim ayında kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Ayşecan Tatari, kızının sevimli hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'sunu canlandıran Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son hali ve dünya tatlısı kızı Müjgan ile beğeni yağan pozları...