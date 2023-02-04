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Giriş Tarihi: 04.02.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 08:58

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'suydu... Ayşecan Tatari şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Eşi de çok ünlü!

Türk dizi tarihinin unutulmazları arasında yerini alan Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti, 2020 yılının Ekim ayında kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Ayşecan Tatari, kızının sevimli hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'sunu canlandıran Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son hali ve dünya tatlısı kızı Müjgan ile beğeni yağan pozları...

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’suydu... Ayşecan Tatari şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Eşi de çok ünlü!

Bir döneme damga vuran efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari'ye bir de şimdi bakın!

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’suydu... Ayşecan Tatari şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Eşi de çok ünlü!

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın'da 'Duygu' rolüyle tanıdık onu...

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Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’suydu... Ayşecan Tatari şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Eşi de çok ünlü!

Kardeşi Havuç'la atışmaları ve kadınların ne denli güçlü varlıklar olduğunu belirten söylemleriyle akıllara kazındı.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’suydu... Ayşecan Tatari şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Eşi de çok ünlü!

Peki, efsane dizide 'Duygu' karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari, şimdilerde nasıl görünüyor.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’suydu... Ayşecan Tatari şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Eşi de çok ünlü!

İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızı Ayşe Müjgan'ın son hali...

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