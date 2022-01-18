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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i böyle duyurdu! Pınar Altuğ'un 'Çocuklar Duymasın' paylaşımı heyecan yarattı!
Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 10:41

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i böyle duyurdu! Pınar Altuğ'un 'Çocuklar Duymasın' paylaşımı heyecan yarattı!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile hayranlarını geçmişe götürdü. Çocuklar Duymasın, 2002-2019 yılları arasında yayımlanan ve tekrarları ile hala izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Çocuklar Duymasın'ın 20. yılını Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ sosyal medya hesabından kutladıç Ardı Ardına paylaştığı karelerle Çocuklar Duymasın'ın 20. yılını kutlayan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un dikkat çeken Çocuklar Duymasın paylaşımı...

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i böyle duyurdu! Pınar Altuğ’un ’Çocuklar Duymasın’ paylaşımı heyecan yarattı!

2002-2019 yılları arasında yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisinde, birbirine katlanamayan, ayrılığın eşiğinde yaşayan karı-koca ve onların evli kalmalarını zorunlu hâle getiren iki çocuktan oluşan bir ailenin, birbirleri ve dostlarıyla olan ilişkileri anlatıldı.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i böyle duyurdu! Pınar Altuğ’un ’Çocuklar Duymasın’ paylaşımı heyecan yarattı!

Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın farklı kanallarda toplamda 9 sezon yayınlanmış ve 464 bölüm çekilmiştir.

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i böyle duyurdu! Pınar Altuğ’un ’Çocuklar Duymasın’ paylaşımı heyecan yarattı!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile hayranlarını geçmişe götürdü.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i böyle duyurdu! Pınar Altuğ’un ’Çocuklar Duymasın’ paylaşımı heyecan yarattı!

Tekrarları ile hala izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Çocuklar Duymasın'ın 20. yılını Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ sosyal medya hesabından kutladı.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i böyle duyurdu! Pınar Altuğ’un ’Çocuklar Duymasın’ paylaşımı heyecan yarattı!

Ardı Ardına paylaştığı karelerle Çocuklar Duymasın'ın 20. yılını kutlayan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı.

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