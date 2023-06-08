Giriş Tarihi: 08.06.2023 07:16
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
07:20
"Çocuklarımız av olmasın" 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağına ünlü annelerden tam destek!
Fransız Senatosu'nun 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmesi, Türkiye'de geniş yankı buldu. Aralarında Didem Uzel, Ayşegül Yıldız, Tülin Şahin'in de bulunduğu ünlü anneler, "Sosyal medya çocuklar için tuzaklarla dolu, onların kötü niyetli kişilere av olmasını istemiyoruz" diyerek benzer bir yasanın Türkiye'de de çıkmasını talep etti. Ayşegül Yıldız "Çok doğru bir karar. Yapay zekanın kötü niyetli bir şekilde fotoğraf ve videolarda kullanıldığı bir dönemde çocukların korunabilmesi için bu tür yasalara ihtiyaç var." dedi. İşte ünlülerin 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmesi, konusunda düşünceleri...