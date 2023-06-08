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Haberler Galeri "Çocuklarımız av olmasın" 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağına ünlü annelerden tam destek!
Giriş Tarihi: 08.06.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 07:20

"Çocuklarımız av olmasın" 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağına ünlü annelerden tam destek!

Fransız Senatosu'nun 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmesi, Türkiye'de geniş yankı buldu. Aralarında Didem Uzel, Ayşegül Yıldız, Tülin Şahin'in de bulunduğu ünlü anneler, "Sosyal medya çocuklar için tuzaklarla dolu, onların kötü niyetli kişilere av olmasını istemiyoruz" diyerek benzer bir yasanın Türkiye'de de çıkmasını talep etti. Ayşegül Yıldız "Çok doğru bir karar. Yapay zekanın kötü niyetli bir şekilde fotoğraf ve videolarda kullanıldığı bir dönemde çocukların korunabilmesi için bu tür yasalara ihtiyaç var." dedi. İşte ünlülerin 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmesi, konusunda düşünceleri...

MERVE YURTYAPAN
Çocuklarımız av olmasın 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağına ünlü annelerden tam destek!

Sosyal medya platformlarında kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velisinden izin alıp almadıklarını doğrulamalarını gerektirecek karara Türkiye'den de destek yağdı! Ünlü anneler de 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağının doğru bir karar olduğunu dile getirerek, ülkemizde de uygulanması için çağrı da bulundu.

Çocuklarımız av olmasın 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağına ünlü annelerden tam destek!

DİDEM UZEL
"Şimdiki aklım olsa oğlumun bir kare fotoğrafını bile sosyal medyada paylaşmazdım. Eskiden böyle şeyler şirin geliyordu ama son yıllarda özellikle pedofili ve organ mafyası gibi olaylar çok arttı.

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Çocuklarımız av olmasın 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağına ünlü annelerden tam destek!

Kimin hangi niyetle çocukları takip ettiği belli değil.

Çocuklarımız av olmasın 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağına ünlü annelerden tam destek!

Onları kötü niyetli kişilere karşı korumak adına alınan kararı destekliyorum. Keşke ülkemizde de bu kanun uygulansa…"

Çocuklarımız av olmasın 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağına ünlü annelerden tam destek!

AYŞEGÜL YILDIZ
"Çok doğru bir karar. Yapay zekanın kötü niyetli bir şekilde fotoğraf ve videolarda kullanıldığı bir dönemde çocukların korunabilmesi için bu tür yasalara ihtiyaç var.

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