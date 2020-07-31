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Haberler Galeri Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimi ile 'yok artık' dedirtti...

Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu değişimi ile 'yok artık' dedirtti...

Bir dönem televizyonlarda fenomen olan program Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Başarılı oyuncunun son halini gören gözlerine inanamadı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kuşağında yer alan oyuncu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor. Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi estetik mi yaptırdı sorularını akıllara getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Zeynep Koçak'ın pes dedirten değişimi…

Giriş Tarihi: 31.07.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 11:32
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimi ile 'yok artık' dedirtti...

Bir dönem televizyonlarda fenomen olan program Çok Bunlar'da rol alan , bambaşka biri oldu. Başarılı oyuncunun son halini gören gözlerine inanamadı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kuşağında yer alan oyuncu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor. Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi mi yaptırdı sorularını akıllara getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Zeynep Koçak'ın pes dedirten değişimi…

Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimi ile 'yok artık' dedirtti...

Çok Bunlar'ın ilk kuşağında yer alan oyuncu 'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor. Değişime kilo alarak başlayan Koçak, yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanınmayacak derecede değişime uğradı.

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Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimi ile 'yok artık' dedirtti...

Çok Bunlar'ın ilk kuşağında yer alan oyuncu 'ın değişimini görenler "yok artık" diyor.

Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimi ile 'yok artık' dedirtti...

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Çok Bunlar'da başarılı işlere imza atan 'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor.

Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimi ile 'yok artık' dedirtti...

Değişime kilo alarak başlayan Koçak, ardından da yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanıdığımız halinden eser kalmayacak derecede değişime uğradı.

Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimi ile 'yok artık' dedirtti...

BAZI TAKİPÇİLERİ DEĞİŞİMİNİ KİLO ALMASINA BAĞLIYOR

'ın sadece yüzündeki değil, tarzındaki de dikkat çekiyor.

Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimi ile 'yok artık' dedirtti...

Koçak'ın, sarı saçları yerine koyu tonlar ve kıvırcık saçlar tercih ettiği görülüyor.

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