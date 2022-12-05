Giriş Tarihi: 05.12.2022 14:01
Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar oğulları Emir'e poz verdi! İşte Engin Altan Düzyatan'ın oğlu Emir Düzyatan'ın objektifinden ünlü çiftin aşk pozu!
Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar 2014 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Evliliklerinde 8 yılı geride bırak ünlü çift Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Emir Aras ve Alara adını verdikleri iki çocuğu var. Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan Çöp Adam dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'dan aşk dolu pozlar geldi. Çöp Adam ile ekranlara geri dönen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın romantik fotoğraflarını oğulları Emir çekti. İşte oğulları Emir Düzyatan'ın objektifinden Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çiftinin aşk pozları...