Giriş Tarihi: 10.12.2022 06:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
06:15
Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan çok özel çocuk açıklaması! İki çocuk babası Engin Altan Düzyatan övgüleri topladı!
Çöp Adam'ın Tamer'i olarak ekranlara dönen Engin Altan Düzyatan'ın partneri ise Peri rolüyle Elçin Sangu olmuştu. Engin Altan Düzyatan özel hayatı ile hayranlarının markajında. Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar 2014 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Evliliklerinde 8 yılı geride bırak ünlü çift Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Emir Aras ve Alara adını verdikleri iki çocuğu var. Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan Çöp Adam dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın aşk dolu pozları geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu. Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın romantik fotoğraflarını oğulları Emir çekmişti. İki çocuk babası olan Engin Altan Düzyatan'dan çok özel çocuk açıklaması geldi. Engin Altan Düzyatan kız çocuk ve erkek çocuk babası olmanın farkı ne? sorusuna bakın ne yanıt verdi...