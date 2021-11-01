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Haberler Galeri Coşkun Sabah: Bu bir ilktir! Cumhurbaşkanımıza minnettarım
Giriş Tarihi: 01.11.2021 07:36 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 07:36

Coşkun Sabah: Bu bir ilktir! Cumhurbaşkanımıza minnettarım

Ünlü müzisyen Coşkun Sabah, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. Sabah günümüzün müziği, Ahmet Selçuk İlkan'la aralarında yaşanan gerilim, şöhret, babalık ve Yeşilköy'de inşa edilen Süryani Kilisesi'nin önemi hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Tuba KALÇIK
Coşkun Sabah: Bu bir ilktir! Cumhurbaşkanımıza minnettarım

Coşkun Sabah, GÜNAYDIN'a konuştu: "Evli olanlar birinci sınıf vatandaş olarak görülüyor. Mesela düğünlere, etkinliklere bekar olarak gidince içim cız ediyor. Herkes eşleriyle geliyor, ben tekim. Olmuyor!"

Coşkun Sabah: Bu bir ilktir! Cumhurbaşkanımıza minnettarım

Sanatçı Coşkun Sabah, Yeşilköy'de sıfırdan Süryani Kilisesi'nin inşa edilmesinin bir Süryani olarak kendisini çok mutlu ettiğini söyledi: "Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Sıfırdan bir kilise hiç yapılmamıştı. Bu, Cumhurbaşkanımızın azınlıklara ne kadar kıymet verdiğinin de göstergesi"

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Coşkun Sabah: Bu bir ilktir! Cumhurbaşkanımıza minnettarım

Unutulmaz şarkılara imza atmış bir müzisyen olarak yeni şarkıları nasıl buluyorsunuz?

Z kuşağının müzik tercihi yüzünden müziğimiz bitti. Piyasa onların tercihlerine göre müzik yapıyor. Bu durum da müziğimizin kalitesini yok etti. Müzik evrenseldir, iyi müziğin sanat değeri dünyanın her yerinde aynıdır. Z kuşağının çok beğendiği bir şarkı, sanatsal derinliği olmadığı için başka bir ülkede aynı beğeni ile karşılanmayabilir. Z kuşağı müziği çözemiyor, özümseyemiyor sadece dans edebileceği müziği dinliyor. Dinledikleri de müzik değil. Müzik; Loreena McKennitt'in 'Tango to Evora' gibi besteleridir. Nilüfer, şarkıyı 'Caddelerde Rüzgar' olarak seslendirmişti.

Coşkun Sabah: Bu bir ilktir! Cumhurbaşkanımıza minnettarım

Yaptığınız açıklamalar gündeme oturuyor. Bunu bilinçli olarak mı yapıyorsunuz?

Çok dürüst biriyim. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Halk bana güveniyor. Güvendikleri için de ciddiye alıyorlar sözlerimi. Bu yüzden sözlerim haber oluyor. Kişiliğim böyle, inanmadığım hiçbir şeyi söylemem.

"Çok popüler olduğum için şımardığım zamanlar oldu" diye bir açıklamanız var...

Despot olduğum, kimseyle görüşmek istemediğim zamanlar olmuştu. İnsanlara mesafe koyuyordum. Çünkü şöhretin üzerimde büyük baskısı vardı. Şöhret insanı zehirleyebiliyor. Bir insana çok rağbet oluyorsa, tepki olarak o insan mesafe koyuyor herkese. Kadınlar hep bana adım attı. Flörtlerimin çoğunda talep karşıdan geldi. Ben adım atmadım yani.

Coşkun Sabah: Bu bir ilktir! Cumhurbaşkanımıza minnettarım

Yeşilköy'de Süryani Kilisesi inşa ediliyor. Bir Süryani olarak neler söylemek istersiniz?

Çok mutluyum. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Sıfırdan bir kilise hiç yapılmamıştı. Var olanlar restore edilmişti. Sıfırdan yapılması çok önemli ve anlamlı. Yıllardır hiçbir hükümet yapmamıştı, bunu Cumhurbaşkanımız yaptı. Erdoğan'ın azınlıklara ne kadar kıymet verdiğinin de göstergesidir bu! Kilisenin açılışı tüm dünyaya duyurulmalı. Böylece ülkemize yönelik olumsuz propaganda yapanlara cevap da vermiş oluruz. Ben yurt dışına ne zaman gitsem, soruyorlar "Süryani olarak Türkiye'de zorluk gördün mü? Seni engellediler mi?" diye. Cevap çok kısa oluyor: "Ben bu kimliğimle yıllardır müzik yapıyorum, albümlerim milyonlar sattı." Yani Süryani kimliğimden dolayı hiçbir zaman kimse beni dışlamadı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını özümsemiş bir Süryani'yim ve vatanımı çok seviyorum. İyi ki bu topraklarda doğdum. Diyarbakır'da çok güzel yıllarım geçti. Komşularımız bizi hiç dışlamadı, hep el üstünde tuttular. Rahmetli Kadir Topbaş bana "Sizler Türkiye'nin değerisiniz" derdi. Bizlerin bu topraklarda değer olarak görülmesi gurur verici.

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