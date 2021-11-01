Coşkun Sabah: Bu bir ilktir! Cumhurbaşkanımıza minnettarım

Yaptığınız açıklamalar gündeme oturuyor. Bunu bilinçli olarak mı yapıyorsunuz?

Çok dürüst biriyim. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Halk bana güveniyor. Güvendikleri için de ciddiye alıyorlar sözlerimi. Bu yüzden sözlerim haber oluyor. Kişiliğim böyle, inanmadığım hiçbir şeyi söylemem.

"Çok popüler olduğum için şımardığım zamanlar oldu" diye bir açıklamanız var...

Despot olduğum, kimseyle görüşmek istemediğim zamanlar olmuştu. İnsanlara mesafe koyuyordum. Çünkü şöhretin üzerimde büyük baskısı vardı. Şöhret insanı zehirleyebiliyor. Bir insana çok rağbet oluyorsa, tepki olarak o insan mesafe koyuyor herkese. Kadınlar hep bana adım attı. Flörtlerimin çoğunda talep karşıdan geldi. Ben adım atmadım yani.