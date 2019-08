Coşkun Sabah'ın kızı güzelliğiyle büyüledi! İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

Coşkun Sabah'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Roza'yı görenler güzelliğine hayran kaldı. Türkiye eski güzeli Ceyda Okay ile 1997 yılında evlenen ve bu evlilikten iki kızı olan Coşkun Sabah, 2017 yılında boşanmıştı. Çocukları için sık sık bir araya gelen Coşkun Sabah ve Ceyda Okay, boşanmalarıyla ilgili 'Hala dostuz, görüşüyoruz. Bir problemimiz yok' açıklamasını yapmışlardı. Roza ve Helen adında iki kızı bulunan Coşkun Sabah, kısa süre önce ailece çıktıkları tatilde görüntülenmişti. Coşkun Sabah, yollarını ayırdığı eski eşi Ceyda Okay ve iki kızıyla birlikte geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatil yaptı.