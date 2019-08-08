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  • Coşkun Sabah'ın kızı güzelliğiyle büyüledi! İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

'ın kızı güzelliğiyle büyüledi! İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Roza'yı görenler güzelliğine hayran kaldı. Türkiye eski güzeli Ceyda Okay ile 1997 yılında evlenen ve bu evlilikten iki kızı olan Coşkun Sabah, 2017 yılında boşanmıştı. Çocukları için sık sık bir araya gelen Coşkun Sabah ve Ceyda Okay, boşanmalarıyla ilgili 'Hala dostuz, görüşüyoruz. Bir problemimiz yok' açıklamasını yapmışlardı. Roza ve Helen adında iki kızı bulunan Coşkun Sabah, kısa süre önce ailece çıktıkları tatilde görüntülenmişti. Coşkun Sabah, yollarını ayırdığı eski eşi Ceyda Okay ve iki kızıyla birlikte geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatil yaptı.

Giriş Tarihi: 08.08.2019 06:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 07:25
Coşkun Sabah'ın kızı güzelliğiyle büyüledi! İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

ve Ceyda Okay bu kez kızları Roza ile gündeme geldi. Güzelliği oldukça dikkat çeken Roza Sabah, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni alıyor. İşte Coşkun Sabah ve diğer ünlülerin çocukları…

Coşkun Sabah'ın kızı güzelliğiyle büyüledi! İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

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Coşkun Sabah'ın kızı güzelliğiyle büyüledi! İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

ÖZLEM KAYMAZ VE TARA

Coşkun Sabah'ın kızı güzelliğiyle büyüledi! İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Coşkun Sabah'ın kızı güzelliğiyle büyüledi! İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Coşkun Sabah'ın kızı güzelliğiyle büyüledi! İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

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Coşkun Sabah'ın kızı güzelliğiyle büyüledi! İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

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