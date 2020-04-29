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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor videosu ile olay oldu! Kızı da Georgina Rodriguez'e hayran kaldı...

'nun sevgilisi ile olay oldu! Kızı da Georgina Rodriguez'e hayran kaldı...

'nun sevgilisi kızının annesi Georgina Rodríguez tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle karantinada evinde vakit geçiren ünlülerden. Düzgün fiziği ile dikkat çeken formunu korumak için spor yapmaktan vazgeçmiyor. Georgina Rodriguez hesabından paylaştığı spor videolarına bir yenisini daha ekledi. Georgina Rodriguez'e spor videosunda küçük kızı da eşlik etti. kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 16:47
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor videosu ile olay oldu! Kızı da Georgina Rodriguez'e hayran kaldı...

'nun sevgilisi kızının annesi Georgina Rodríguez tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle karantinada evinde vakit geçiren ünlülerden. Düzgün fiziği ile dikkat çeken formunu korumak için spor yapmaktan vazgeçmiyor.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor videosu ile olay oldu! Kızı da Georgina Rodriguez'e hayran kaldı...

hesabından paylaştığı spor videolarına bir yenisini daha ekledi.

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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor videosu ile olay oldu! Kızı da Georgina Rodriguez'e hayran kaldı...

'e spor videosunda küçük kızı da eşlik etti.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor videosu ile olay oldu! Kızı da Georgina Rodriguez'e hayran kaldı...

'in kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor videosu ile olay oldu! Kızı da Georgina Rodriguez'e hayran kaldı...

Rodriguez, ciddiyetle spor yaparken arkasında da 2 yaşındaki kızı Alana'nın onu ilgiyle izlediği görüldü.

Bir ara ayağa kalkarak kameranın önüne geçen Alana'nın hareketleri 'in takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor videosu ile olay oldu! Kızı da Georgina Rodriguez'e hayran kaldı...

'ANNESİNDEN ROL ÇALDI'

Modelin, bazı takipçileri kızının kendisinden rol çaldığını belirtti. İşte o video...

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor yaptığı videoyla sosyal medyayı salladı! | Video

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor videosu ile olay oldu! Kızı da Georgina Rodriguez'e hayran kaldı...

Yaklaşık 5 yıl önce ünlü bir moda firmasının mağazasında çalışan genç kadın, Ronalo'nun alışveriş yapmaya geldiğini ve orada tanıştıklarını söyleyerek birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını anlatmıştı.

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