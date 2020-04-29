Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor videosu ile olay oldu! Kızı da Georgina Rodriguez'e hayran kaldı...

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi kızının annesi Georgina Rodríguez tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle karantinada evinde vakit geçiren ünlülerden. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez formunu korumak için spor yapmaktan vazgeçmiyor. Georgina Rodriguez sosyal medya hesabından paylaştığı spor videolarına bir yenisini daha ekledi. Georgina Rodriguez'e spor videosunda küçük kızı da eşlik etti. Georgina Rodriguez'in spor videosu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.