Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in talihi nasıl döndü? Georgina Rodriguez dansı ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor...

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Georgina Rodriguez dansı ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor... Şimdilerde dans eğitimi alan ve modellik de yapan Georgina Rodriguez, son olarak İtalya'da Sanremo Müzik Festivali'nde boy gösterdi. Siyah kıyafetiyle sergilediği dans gösterisiyle büyük alkış alan Georgina Rodriguez güzelliğiyle sevgilisi Cristiano Ronaldo'yu kendine bir kez daha aşık etti.Yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, bir zamanlar ünlü bir giyim firmasına ait mağazada satış görevlisi olarak çalışıyordu. Georgina Rodriguez aynı zamanda modeldi. Georgina Rodriguez'in hayatı çalıştığı ünlü mağazaya Cristiano Ronaldo'un gelmesiyle değişti. Georgina Rodriguez bu kadarını hayal ediyor muydu bilemiyoruz ama gösteri dünyasının en ünlüleri arasındaki yerini çoktan aldı bile. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Cesur paylaşımlarına beğeni yağan Georgina Rodriguez güzelliğiyle herkesi büyülüyor. Katıldığı davetlerde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in en iddialı hallerini sizin için derledik...