Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:34

“Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazındı! 47 yaşındaki Ragga Oktay’ı şimdi tanımak çok zor!

90'ların sonlarına doğru pop Müzik yükselişini sürdürürken esprili sözlere sahip şarkılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu furya ile ünlenen isimlerden biri de Oktay Yurtalan yani Ragga Oktay oldu. Farklı aksanıyla seslendirdiği şarkılarıyla fark yaratan Ragga Oktay'ın patlaması ise "Çukulata Kız" şarkısıyla oldu. Peki, Ragga Oktay şimdi ne yapıyor? Aradan geçen zamanda reklam müzikleri yapan hatta bunun üzerine şirket bile kuran Ragga Oktay müzikten hiç kopmadı. İşte 47 yaşındaki Ragga Oktay'ın son hali...