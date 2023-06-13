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Haberler Galeri “Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazındı! 47 yaşındaki Ragga Oktay’ı şimdi tanımak imkansız!
Giriş Tarihi: 13.06.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 06:39

Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazındı! 47 yaşındaki Ragga Oktay’ı şimdi tanımak imkansız!

90'ların sonlarına doğru pop Müzik yükselişini sürdürürken esprili sözlere sahip şarkılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu furya ile ünlenen isimlerden biri de Oktay Yurtalan yani Ragga Oktay oldu. Farklı aksanıyla seslendirdiği şarkılarıyla fark yaratan Ragga Oktay'ın patlaması ise "Çukulata Kız" şarkısıyla oldu. Peki, Ragga Oktay şimdi ne yapıyor? Aradan geçen zamanda reklam müzikleri yapan hatta bunun üzerine şirket bile kuran Ragga Oktay müzikten hiç kopmadı. İşte 47 yaşındaki Ragga Oktay'ın son hali...

“Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazındı! 47 yaşındaki Ragga Oktay’ı şimdi tanımak imkansız!

Ragga Oktay, gerek oynadığı reklam filmleri gerekse şarkı söyleme tarzıyla karakteristik bir imaja sahipti. 95 yılında Hollanda'dan Galatasaray'ın futbolcu seçmelerine katılmak için Türkiye'ye gelen fakat aynı gün albüm anlaşması yapan Ragga Oktay bakın şimdi ne yapıyor?

“Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazındı! 47 yaşındaki Ragga Oktay’ı şimdi tanımak imkansız!

90'ların sonlarına doğru pop Müzik yükselişini sürdürürken esprili sözlere sahip çeşitli türdeki şarkılar da dikkat çekmeye başlamıştı.

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“Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazındı! 47 yaşındaki Ragga Oktay’ı şimdi tanımak imkansız!

Bu furya ile ünlenen isimlerden biri de Oktay Yurtalan yani Ragga Oktay oldu.

“Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazındı! 47 yaşındaki Ragga Oktay’ı şimdi tanımak imkansız!

Farklı aksanıyla seslendirdiği şarkılarıyla dikkat çeken Ragga Oktay'ın patlaması ise "Çukulata Kız" şarkısıyla oldu. Peki Ragga Oktay şimdi ne yapıyor?

“Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazındı! 47 yaşındaki Ragga Oktay’ı şimdi tanımak imkansız!

Aradan geçen zamanda reklam müzikleri yapan hatta bunun üzerine şirket bile kuran Ragga Oktay müzikten hiç kopmadı. İşte 47 yaşındaki Ragga Oktay'ın son hali...

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