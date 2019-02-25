Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek yaşını biliyor muydunuz? İşte Çukur'un yıldızının gerçek yaşı...

dizisinin Yamaç'ı 'nin gerçek yaşını biliyor muydunuz? İşte Çukur'un yıldızının gerçek yaşı...

dizisinin başrolünde oynayan ve karakterini can veren , magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar çeşitli birçok dizide yer alan Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde gösterdiği başarılı performans ile ekranların sevilenleri isimlerinden arasında yer alıyor. Bu bağlamda, Yamaç Koçovalı karakterlerini canlandıran oyuncunun özel hayatındaki bilgiler de arama motorları üzerinde bir hayli sorgulanıyor. Peki, Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli kaç yaşında?

İşte magazin, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 17:34
Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek yaşını biliyor muydunuz? İşte Çukur'un yıldızının gerçek yaşı...

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin özel hayatları oldukça merak ediliyor. Bireyler, merak ettiği ve hayranlık duyduğu isimler hakkında bilgi edinirken yaşlarını da araştırmayı ihmal etmiyor. dizisinin karakterine can veren de bu isimlerden birisi...

Peki, Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek yaşını biliyor muydunuz? İşte Çukur'un yıldızının gerçek yaşı...

Demet Özdemir - 26

Can Yaman - 29

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek yaşını biliyor muydunuz? İşte Çukur'un yıldızının gerçek yaşı...

Furkan Palalı - 32

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek yaşını biliyor muydunuz? İşte Çukur'un yıldızının gerçek yaşı...

Bartu Küçükçağlayan - 36

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek yaşını biliyor muydunuz? İşte Çukur'un yıldızının gerçek yaşı...

Hakan Meriçliler - 51

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek yaşını biliyor muydunuz? İşte Çukur'un yıldızının gerçek yaşı...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek yaşını biliyor muydunuz? İşte Çukur'un yıldızının gerçek yaşı...

Engin Altan Düzyatan - 39

BİZE ULAŞIN