Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek yaşını biliyor muydunuz? İşte Çukur'un yıldızının gerçek yaşı...

Çukur dizisinin başrolünde oynayan ve Yamaç Koçovalı karakterini can veren Aras Bulut İynemli, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar çeşitli birçok dizide yer alan Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde gösterdiği başarılı performans ile ekranların sevilenleri isimlerinden arasında yer alıyor. Bu bağlamda, Yamaç Koçovalı karakterlerini canlandıran oyuncunun özel hayatındaki bilgiler de arama motorları üzerinde bir hayli sorgulanıyor. Peki, Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli kaç yaşında?

İşte magazin, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin yaşları...