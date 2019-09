Çukur'da sular ısınıyor! Çukur’un Yamaç ve Yücel’i hakkındaki gerçek şok edici!

Çukur 2. sezona bugün yayınlanacak bölümüyle veda edecek. Dizinin sezon finalinde uzun zamandır beklenen Yücel - Yamaç karşılaşması yaşanacak. Ay Yapım imzalı dizi Çukur'un sezon finali tanıtımı yayınlandı. Uzun zamandır merakla beklenen Yücel- Yamaç karşılaşması bu Çukur dizisinde gerçekleşecek. Öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel'e hesap soruyor. Yamaç, "Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!" sözleriyle Yücel'in yanından ayrılırken, yükselen alevler heyecanı yükseltiyor. Sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara verecek Çukur'da Yücel'e ne olacağı ve değişecek dengeler merakla bekleniyor. Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Yücel karakterine can veren Tansu Biçer'in gerçek hayatta çok ünlü isimlerle birlikte olduğunu biliyor musunuz? İşte Çukur'un Yamaç ve Yücel karakterine can veren ünlü oyuncular Aras Bulut İynemli ve Tansu Biçer'in gerçek hayattaki sevgilileri…