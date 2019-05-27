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  • Çukur'da sular ısınıyor! Çukur’un Yamaç ve Yücel’i hakkındaki gerçek şok edici!

'da sular ısınıyor! Çukur’un ve ’i hakkındaki gerçek şok edici!

2. sezona bugün yayınlanacak bölümüyle veda edecek. Dizinin sezon finalinde uzun zamandır beklenen - karşılaşması yaşanacak. imzalı dizi Çukur'un sezon finali tanıtımı yayınlandı. Uzun zamandır merakla beklenen Yücel- Yamaç karşılaşması bu Çukur dizisinde gerçekleşecek. Öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel'e hesap soruyor. Yamaç, "Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!" sözleriyle Yücel'in yanından ayrılırken, yükselen alevler heyecanı yükseltiyor. Sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara verecek Çukur'da Yücel'e ne olacağı ve değişecek dengeler merakla bekleniyor. Çukur dizisinin Yamaç'ı ve Yücel karakterine can veren 'in gerçek hayatta çok ünlü isimlerle birlikte olduğunu biliyor musunuz? İşte Çukur'un Yamaç ve Yücel karakterine can veren ünlü oyuncular Aras Bulut İynemli ve Tansu Biçer'in gerçek hayattaki sevgilileri…

Giriş Tarihi: 27.05.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 17:42
Çukur'da sular ısınıyor! Çukur’un Yamaç ve Yücel’i hakkındaki gerçek şok edici!

Magazin haberlerinde sürekli denk geldiğimiz, ışıltılı sanat dünyasının sansasyonel ünlüleri bir yana; bir de aşk ve evlilik hayatını göz önünde yaşamaya mesafeli duran, Türk halkının merak ettiği isimler var. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM

Çukur'da sular ısınıyor! Çukur’un Yamaç ve Yücel’i hakkındaki gerçek şok edici!

ERCAN - NAZAN KESAL

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Çukur'da sular ısınıyor! Çukur’un Yamaç ve Yücel’i hakkındaki gerçek şok edici!

ERCAN - NAZAN KESAL

Çukur'da sular ısınıyor! Çukur’un Yamaç ve Yücel’i hakkındaki gerçek şok edici!

ERCAN - NAZAN KESAL

Çukur'da sular ısınıyor! Çukur’un Yamaç ve Yücel’i hakkındaki gerçek şok edici!

HAYFA SAFİ TULUN

Çukur'da sular ısınıyor! Çukur’un Yamaç ve Yücel’i hakkındaki gerçek şok edici!

HAYFA SAFİ TULUN

Çukur'da sular ısınıyor! Çukur’un Yamaç ve Yücel’i hakkındaki gerçek şok edici!

HAYFA SAFİ TULUN

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