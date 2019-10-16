Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Gördüm'ün kızı da çok ünlü! İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

Atv'nin yayınlandığı günden itibaren büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 40. bölümü duygusal anlara sahne olacak! Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha, Adnan ve Yılmaz ilk kez yan yanadır! Ve ilk kez birbirlerine sarılırlar!

YILMAZ OĞLUNU KUCAĞINA ALDI!

Züleyha'ya kaçalım demek için gitmişken Müjgan'a bunu yapamayacağına karar veren Yılmaz, dönüş yolunda baygın vaziyette Züleyha'yı bulmuştur. Onu hastaneye yetiştirmeye çalışırken gözünü açan Züleyha, Adnan'ı sayıklar. Yılmaz geri döner ve Adnan'ın hayatını kurtarır. Yılmaz henüz gerçekleri bilmese de Züleyha, Adnan ve Yılmaz ilk kez yan yanadır! Ve ilk kez birbirlerine sarılırlar! Hastaneye ulaştıklarında da Yılmaz, Adnan'ı bırakamaz. Ta ki Hünkar gelene dek!

ZÜLEYHA GERÇEKTEN KAÇTI MI?

Züleyha ve Adnan, Yılmaz sayesinde ölümden dönerken, bağevinde ve çiftklikte yer yerinden oynamıştır. Züleyha ve Adnan tüm Adana'da köşe bucak aranmaya başlar. Hünkar, Yılmaz'ın yaptıklarının hesabını sormaya Fekeli'ye kadar gider!

HATİP AĞA CEZAEVİNDE DEMİR'İ ÇILDIRTTI! DEMİR PERİŞAN!

Hünkar, Züleyha ve Yılmaz'ı bulmak için seferberlik ilan etmişken, Hatip Ağa ise Demir ve Hünkar'ın arasını bozmak ve Yamanlar'ı yeni bir krize sürüklemek için cezaevine Demir'i ziyarete gider. Ona öyle bir şey söyler ki çıldıran Demir, yine hücre cezası alır! Hünkar bir kez daha Savcı Jülide'den ricacı olmak zorundadır artık. Üstelik bir de Hatip Ağa'nın fırsatçılığı ile uğraşmak zorunda kalır.

FEKELİ, YILMAZ İLE HÜNKAR'IN ARASINDA KALDI!

Züleyha'nın kayıp haberini aldıktan sonra Yılmaz'a ulaşmaya çalışan Fekeli, bir yandan da Hünkar'ı oğlunun bunu yapmayacağına inandırmaya çalışır. Ancak Fekeli bile, gerçekten kaçmış olabileceklerini düşünecek haldedir! Bir yandan etrafını saran akbabalara karşı Hünkar'a yardım etmek ister. "Sen bana yar da olsan, yara da olsan, sana kıyamam" diyerek kavgalarının ortasında yine elini uzatır.