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  • Çukur'un 'Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

'un ''i ve yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

'da, Yamaç'ı korumak için kendisini Azer'in sıktığı kurşunların önüne atan , hayatını kaybetti. Çukur'un 80. bölümünde Kemal'in cenaze töreninin yayınlandığı sahnenin ardından Kemal karakterine hayat veren 'ın hayatı merak konusu oldu. Çukur'un takipçileri internette Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran hakkında araştırma yaparken öğrendikleri karşında çok şaşırdılar. Çukur dizisinde Kemal rolüne hayat veren Uğur Yıldıran, meğer 2009'daki Eurovision yarışmasında 'nin arkasında dans edenlerden biriymiş. Uğur Yıldıran'ın, ünlü şarkıcı Hadise ile olan görüntüleri ortalığı kasıp kavurdu. Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın aslında hem dansçı hem oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Ünlü oyuncunun Hadise ile dans görüntüleri ağızları açık bıraktı, Uğur Yıldıran'ın değişimine ve dans şovuna inanamayacaksınız…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 12:42
Çukur'un 'Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

'un 79. bölümünde Yamaç'ı korumak için kendisini Azer'in sıktığın kurşunların önüne atan , vuruldu. Yamaç, kollarında tuttuğu Kemal'in "Kardeş miyiz, Can mıyız, Tek miyiz" sözleri üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Kemal karakterini canlandıran 'ın vurulduğu sahne, sonrasında sosyal medyada çok konuşuldu. Dizide ağır abi olan Uğur Yıldıran özel hayatında bambaşka biri. Uğur Yıldıran'ın aynı zamanda dansçı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Uğur Yıldıran'ın 2009'daki Eurovision yarışmasında 'nin arkasında dans ettiğini görenler şoke oluyor. İşte merak edenler için Uğur Yıldıran ve diğer ünlü isimlerin meslekleri…

Çukur'un 'Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

SAVAŞ ÖZDEMİR

Yaptığı bestelerle dikkat çeken Savaş Özdemir, albümündeki üç şarkıyı da kendisi yazdı.

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Çukur'un 'Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Savaş Özdemir ise Gece ve Yol adlı albümünün ilk klibini yayınladı. Albümdeki üç şarkının da söz ve müziği, Özdemir'in imzasını taşıyor.

Çukur'un 'Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

EMİR BENDERLİOĞLU

Emir Benderlioğlu; yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor.

Çukur'un 'Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Emir Benderlioğlu, dizi çekimlerinden arta kalan vaktini tuvalin başında geçiriyor.

Çukur'un 'Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi.

Çukur'un 'Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

ERCAN KESAL

Oyuncu Ercan Kesal'in gerçek mesleği bakın neymiş.

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