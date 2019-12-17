Çukur'un 'Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Çukur'da, Yamaç'ı korumak için kendisini Azer'in sıktığı kurşunların önüne atan Kemal, hayatını kaybetti. Çukur'un 80. bölümünde Kemal'in cenaze töreninin yayınlandığı sahnenin ardından Kemal karakterine hayat veren Uğur Yıldıran'ın hayatı merak konusu oldu. Çukur'un takipçileri internette Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran hakkında araştırma yaparken öğrendikleri karşında çok şaşırdılar. Çukur dizisinde Kemal rolüne hayat veren Uğur Yıldıran, meğer 2009'daki Eurovision yarışmasında Hadise'nin arkasında dans edenlerden biriymiş. Uğur Yıldıran'ın, ünlü şarkıcı Hadise ile olan görüntüleri ortalığı kasıp kavurdu. Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın aslında hem dansçı hem oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Ünlü oyuncunun Hadise ile dans görüntüleri ağızları açık bıraktı, Uğur Yıldıran'ın değişimine ve dans şovuna inanamayacaksınız…