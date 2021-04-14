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Haberler Galeri Çukur'un yıldızı Damla Sönmez resmen açıkladı! Damla Sönmez ve Ushan Çakır'ın 9 yıllık ilişkisi sona mı erdi?
Giriş Tarihi: 14.04.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 10:13

'un yıldızı resmen açıkladı! ve 'ın 9 yıllık ilişkisi sona mı erdi?

"" dizisinde hayat verdiği 'Efsun' rolüyle son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu , 2012 yılında beri meslektaşı ile aşk yaşıyordu. , için "Doğru insanı bulduğuma inanıyorum, o benim hayat arkadaşım" diyordu. 2018 yılında da nişanlanan Damla Sönmez ve Ushan Çakır'dan geçen aylarda üzücü haber geldi. Çiftin 9 yıllık ilişkisinin sona erdiği iddia edildi. Sönmez, konuyla ilgili sessizliğini sonunda bozdu. Güzel oyuncu nişanlısı Ushan Çakır ile iddialarına bakın nasıl yanıt verdi...

Çukur'un yıldızı Damla Sönmez sonunda açıkladı! Damla Sönmez ve Ushan Çakır'ın 9 yıllık ilişkisi sona mı erdi?

"" dizisinde hayat verdiği 'Efsun' rolüyle son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu , 'Uzun Hikaye' filminin çekimleri sırasında tanıştığı ile 2012'de aşk yaşamaya başlamıştı.

Çukur'un yıldızı Damla Sönmez sonunda açıkladı! Damla Sönmez ve Ushan Çakır'ın 9 yıllık ilişkisi sona mı erdi?

, "Doğru insanı bulduğuma inanıyorum, o benim hayat arkadaşım" dediği ile 2018 yılında da nişanlanmıştı.

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Çukur'un yıldızı Damla Sönmez sonunda açıkladı! Damla Sönmez ve Ushan Çakır'ın 9 yıllık ilişkisi sona mı erdi?
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Çukur'un yıldızı Damla Sönmez sonunda açıkladı! Damla Sönmez ve Ushan Çakır'ın 9 yıllık ilişkisi sona mı erdi?

Yakınları nikah davetiyesi beklerken çiftten üzücü haber geldi.

Çukur'un yıldızı Damla Sönmez sonunda açıkladı! Damla Sönmez ve Ushan Çakır'ın 9 yıllık ilişkisi sona mı erdi?

Gözde aşıkların 9 yıllık ilişkisinin sona erdiği ortaya çıktı.

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