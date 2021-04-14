"Çukur" dizisinde hayat verdiği 'Efsun' rolüyle son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Damla Sönmez, 2012 yılında beri meslektaşı Ushan Çakır ile aşk yaşıyordu. Damla Sönmez, Ushan Çakır için "Doğru insanı bulduğuma inanıyorum, o benim hayat arkadaşım" diyordu. 2018 yılında da nişanlanan Damla Sönmez ve Ushan Çakır'dan geçen aylarda üzücü haber geldi. Çiftin 9 yıllık ilişkisinin sona erdiği iddia edildi. Sönmez, konuyla ilgili sessizliğini sonunda bozdu. Güzel oyuncu nişanlısı Ushan Çakır ile ayrılık iddialarına bakın nasıl yanıt verdi...