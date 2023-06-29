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Haberler Galeri Cüneyt Arkın 1. ölüm yıl dönümünde unutulmadı! Oğlu Kaan Cüreklibatır'dan duygusal paylaşım! "Kocaman bir boşluk hissi"
Giriş Tarihi: 29.06.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 13:00

Cüneyt Arkın 1. ölüm yıl dönümünde unutulmadı! Oğlu Kaan Cüreklibatır'dan duygusal paylaşım! "Kocaman bir boşluk hissi"

Yeşilçam'ın efsanesi usta oyuncu Cüneyt Arkın 85 yaşında aramazdan ayrılmıştı. Sayısız filme imza atan Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın'ın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti. Arkın, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Babasına olan özlemini her fırsatta dile getiren Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur ise Cüneyt Arkın'ın mezarı başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.

Cüneyt Arkın 1. ölüm yıl dönümünde unutulmadı! Oğlu Kaan Cüreklibatır’dan duygusal paylaşım! Kocaman bir boşluk hissi

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın nam-ı diğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendi. Duayen sanatçı Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Cüneyt Arkın 1. ölüm yıl dönümünde unutulmadı! Oğlu Kaan Cüreklibatır’dan duygusal paylaşım! Kocaman bir boşluk hissi

85 yaşında aramızdan ayrılan Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.

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Cüneyt Arkın 1. ölüm yıl dönümünde unutulmadı! Oğlu Kaan Cüreklibatır’dan duygusal paylaşım! Kocaman bir boşluk hissi

Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı birinci ölüm yıl dönümünde unutulmadı.

Cüneyt Arkın 1. ölüm yıl dönümünde unutulmadı! Oğlu Kaan Cüreklibatır’dan duygusal paylaşım! Kocaman bir boşluk hissi

Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur, babasının mezarı başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.

Cüneyt Arkın 1. ölüm yıl dönümünde unutulmadı! Oğlu Kaan Cüreklibatır’dan duygusal paylaşım! Kocaman bir boşluk hissi

"Kabrinin başındaydım. Kocaman bir boşluk hissi! O boşluğun insanı burkan acısı içersindeydim! O dakika zihnimde, yazlık evimizde bahçe işleriyle uğraşırken "...Oğlum Kaan, kavak ağaçlarının köküne bol su vermelisin..." dediğini hatırladım. İçim genişlemiş,yüreğim ferahlamıştı:Artık ne o yüreğimdeki acı burkulmayı hissediyordum, ne o sıkışmayı! Artık başka biriydim. Çünkü, "Nereye baksam sen vardın" Hayatın ağaç / orman ilişkisinde saklı olduğunu bana gençlik yıllarımda öğretmiştin.
Sevgi, saygı ve özlemle..."

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