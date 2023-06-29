Giriş Tarihi: 29.06.2023 12:53
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
13:00
Cüneyt Arkın 1. ölüm yıl dönümünde unutulmadı! Oğlu Kaan Cüreklibatır'dan duygusal paylaşım! "Kocaman bir boşluk hissi"
Yeşilçam'ın efsanesi usta oyuncu Cüneyt Arkın 85 yaşında aramazdan ayrılmıştı. Sayısız filme imza atan Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın'ın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti. Arkın, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Babasına olan özlemini her fırsatta dile getiren Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur ise Cüneyt Arkın'ın mezarı başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.