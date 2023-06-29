Cüneyt Arkın 1. ölüm yıl dönümünde unutulmadı! Oğlu Kaan Cüreklibatır'dan duygusal paylaşım! "Kocaman bir boşluk hissi"

"Kabrinin başındaydım. Kocaman bir boşluk hissi! O boşluğun insanı burkan acısı içersindeydim! O dakika zihnimde, yazlık evimizde bahçe işleriyle uğraşırken "...Oğlum Kaan, kavak ağaçlarının köküne bol su vermelisin..." dediğini hatırladım. İçim genişlemiş,yüreğim ferahlamıştı:Artık ne o yüreğimdeki acı burkulmayı hissediyordum, ne o sıkışmayı! Artık başka biriydim. Çünkü, "Nereye baksam sen vardın" Hayatın ağaç / orman ilişkisinde saklı olduğunu bana gençlik yıllarımda öğretmiştin.

Sevgi, saygı ve özlemle..."